Президент Сполучених Штатыв Америки Дональд Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес. Про це інформує УНН з посиланням на трансляцію Білого дому.

Деталі

Під час розмови з журналістами Трамп нагадав, що близько трьох місяців тому його адміністрація посприяла укладенню мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном. За його словами, це одна з восьми війн, які США вдалося зупинити за останні вісім місяців.

Тепер же Сполучені Штати прагнуть закінчити війну в Україні, і в цьому питанні є просування.

Ми прагнемо закінчити ще одну (війну), якщо це можливо - між росією та Україною. Поки що нам це не вдалося, але, я думаю, ми значно просунулися - сказав американський лідер.

Нагадаємо

Напередодні Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови 16 жовтня очільник кремля володимир путін нібито попросив його допомогти врегулювати війну в Україні.

Також варто зазначити, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що президент США Дональд Трамп може переконати путіна розпочати мирні переговори щодо війни рф проти України.

