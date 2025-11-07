ukenru
03:41 • 662 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
00:03 • 7928 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 18243 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 47641 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 51465 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 35993 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26 • 32804 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 58748 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 36817 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 39137 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Президент Польши заявил о «недостатке благодарности полякам» от Украины6 ноября, 18:16 • 9128 просмотра
Зеленский поручил СНБО готовить решения против лиц с украинским гражданством, выбравших РФ6 ноября, 18:35 • 7106 просмотра
Зеленский наградил военных за эвакуацию бойца, 33 дня находившегося в окружении врага6 ноября, 19:27 • 3702 просмотра
В Вирджинии учительница, в которую стрелял 6-летний ребенок, получила 10 миллионов долларов компенсации6 ноября, 19:32 • 2828 просмотра
Посол Украины отреагировал на снятие украинского флага с парламента Чехии6 ноября, 21:46 • 3166 просмотра
публикации
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 47647 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 28771 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 35822 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto6 ноября, 09:50 • 37153 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 58749 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Антониу Гутерриш
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Вашингтон
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 29481 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 30429 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 32259 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 48327 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 52260 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Facebook
Instagram

Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс

Киев • УНН

 • 694 просмотра

Президент США Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе в вопросе завершения войны в Украине. Он также напомнил о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном, которое его администрация помогла заключить.

Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс. Об этом информирует УНН со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Детали

Во время разговора с журналистами Трамп напомнил, что около трех месяцев назад его администрация поспособствовала заключению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. По его словам, это одна из восьми войн, которые США удалось остановить за последние восемь месяцев.

Теперь же Соединенные Штаты стремятся закончить войну в Украине, и в этом вопросе есть продвижение.

Мы стремимся закончить еще одну (войну), если это возможно - между Россией и Украиной. Пока нам это не удалось, но, я думаю, мы значительно продвинулись

- сказал американский лидер.

Напомним

Накануне Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора 16 октября глава кремля владимир путин якобы попросил его помочь урегулировать войну в Украине.

Также стоит отметить, что министр обороны Великобритании Джон Хили считает, что президент США Дональд Трамп может убедить путина начать мирные переговоры по войне РФ против Украины. 

Орбан сделал новое заявление о возможной встрече Трампа с путиным: подробности07.11.25, 04:02 • 2156 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Джон Хили
Белый дом
Дональд Трамп
Армения
Азербайджан
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина