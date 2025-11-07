Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе в вопросе завершения войны в Украине. Он также напомнил о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном, которое его администрация помогла заключить.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс. Об этом информирует УНН со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Детали
Во время разговора с журналистами Трамп напомнил, что около трех месяцев назад его администрация поспособствовала заключению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. По его словам, это одна из восьми войн, которые США удалось остановить за последние восемь месяцев.
Теперь же Соединенные Штаты стремятся закончить войну в Украине, и в этом вопросе есть продвижение.
Мы стремимся закончить еще одну (войну), если это возможно - между Россией и Украиной. Пока нам это не удалось, но, я думаю, мы значительно продвинулись
Напомним
Накануне Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора 16 октября глава кремля владимир путин якобы попросил его помочь урегулировать войну в Украине.
Также стоит отметить, что министр обороны Великобритании Джон Хили считает, что президент США Дональд Трамп может убедить путина начать мирные переговоры по войне РФ против Украины.
