Міністр оборони Британії вірить, що Трамп здатен посадити путіна за стіл переговорів

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі наполягає на тому, що президент США Дональд Трамп здатний переконати главу кремля володимира путіна розпочати мирні переговори щодо війни рф проти України, попри те, що переговори продовжують буксувати, повідомляє Politico, пише УНН.

На запитання, чи буде припинення вогню в Україні складніше досягти, ніж у Газі, Джон Гілі відповів, що порівнювати ці два варіанти не можна - за одним винятком.

Президент Трамп - це та постать, яка може посадити путіна за стіл переговорів і потенційно покласти край бойовим діям - сказав він під час перельоту з Норвегії до Парижа, де прямував на зустріч з новим міністром оборони Франції.

Трамп відіграв ключову роль у встановленні хисткого режиму припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.

Гілі підкреслив, що робота "коаліції охочих" - союзників України, які зобов'язалися забезпечити безпеку у разі припинення вогню, - "регулярно оновлюється, щоб ми могли бути впевнені у своїй готовності у будь-який момент встановлення миру, коли б він не настав, втрутитися та допомогти його забезпечити".

Штаб коаліції вже функціонує у Парижі, до нього входять високопоставлені британські військові, пише видання.

Гілі зробив свої коментарі після зустрічі Об'єднаних експедиційних сил у Будьо, де було підписано нову угоду про партнерство з Україною.

