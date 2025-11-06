ukenru
08:00



Графики отключений электроэнергии



Министр обороны Британии верит, что Трамп способен усадить путина за стол переговоров

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что президент США Дональд Трамп может убедить путина начать мирные переговоры по поводу войны рф против Украины. Хили подчеркнул, что Трамп сыграл ключевую роль в установлении шаткого режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

Министр обороны Британии верит, что Трамп способен усадить путина за стол переговоров

Министр обороны Великобритании Джон Хили настаивает на том, что президент США Дональд Трамп способен убедить главу кремля владимира путина начать мирные переговоры по поводу войны рф против Украины, несмотря на то, что переговоры продолжают буксовать, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

На вопрос, будет ли прекращение огня в Украине сложнее достичь, чем в Газе, Джон Хили ответил, что сравнивать эти два варианта нельзя - за одним исключением.

Президент Трамп - это та фигура, которая может посадить путина за стол переговоров и потенциально положить конец боевым действиям

- сказал он во время перелета из Норвегии в Париж, где направлялся на встречу с новым министром обороны Франции.

Трамп сыграл ключевую роль в установлении шаткого режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

Хили подчеркнул, что работа "коалиции желающих" - союзников Украины, которые обязались обеспечить безопасность в случае прекращения огня, - "регулярно обновляется, чтобы мы могли быть уверены в своей готовности в любой момент установления мира, когда бы он ни наступил, вмешаться и помочь его обеспечить".

Штаб коалиции уже функционирует в Париже, в него входят высокопоставленные британские военные, пишет издание.

Хили сделал свои комментарии после встречи Объединенных экспедиционных сил в Будё, где было подписано новое соглашение о партнерстве с Украиной.

Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США

Юлия Шрамко

Политика
