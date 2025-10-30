Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що дуже серйозно обговорював війну росії проти України з главою Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї. Лідери домовилися працювати разом над вирішенням цього питання.
Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже серйозно" обговорював війну росії проти України з главою Китаю Сі Цзіньпіном під час їхньої зустрічі в Пусані у Південній Кореї у четвер, пише УНН.
Тема України порушувалася дуже серйозно. Ми довго говорили про це, і ми обидва будемо працювати разом, щоб побачити, чи зможемо ми щось зробити. Ми погоджуємося, що сторони, знаєте, замкнені та воюють, і іноді вам доводиться дозволяти їм воювати, я думаю. Божевілля. Але він допоможе нам, і ми будемо працювати разом щодо України
Трамп заявив, що два лідери домовилися працювати разом у цьому питанні.
Ми будемо працювати разом, щоб спробувати вирішити війну з росією та Україною
Трамп заявив, що вони не обговорювали покупку російської нафти Китаєм.
"Ми не обговорювали насправді нафту", - сказав він.
"Ми обговорювали спільну роботу, щоб подивитися, чи зможемо ми закінчити цю війну", - зазначив Трамп.
Доповнення
Минулого тижня Трамп ввів санкції проти двох великих російських нафтових компаній, що призвело до скасування чи припинення деяких замовлень на нафту від китайських та індійських компаній.
