Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже серйозно" обговорював війну росії проти України з главою Китаю Сі Цзіньпіном під час їхньої зустрічі в Пусані у Південній Кореї у четвер, пише УНН.

Тема України порушувалася дуже серйозно. Ми довго говорили про це, і ми обидва будемо працювати разом, щоб побачити, чи зможемо ми щось зробити. Ми погоджуємося, що сторони, знаєте, замкнені та воюють, і іноді вам доводиться дозволяти їм воювати, я думаю. Божевілля. Але він допоможе нам, і ми будемо працювати разом щодо України