Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США

Київ • УНН

 • 5796 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що дуже серйозно обговорював війну росії проти України з главою Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї. Лідери домовилися працювати разом над вирішенням цього питання.

Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже серйозно" обговорював війну росії проти України з главою Китаю Сі Цзіньпіном під час їхньої зустрічі в Пусані у Південній Кореї у четвер, пише УНН.

Тема України порушувалася дуже серйозно. Ми довго говорили про це, і ми обидва будемо працювати разом, щоб побачити, чи зможемо ми щось зробити. Ми погоджуємося, що сторони, знаєте, замкнені та воюють, і іноді вам доводиться дозволяти їм воювати, я думаю. Божевілля. Але він допоможе нам, і ми будемо працювати разом щодо України

- сказав Трамп журналістам на борту Air Force One 30 жовтня.

Трамп заявив, що два лідери домовилися працювати разом у цьому питанні.

Ми будемо працювати разом, щоб спробувати вирішити війну з росією та Україною

- зазначив Трамп.

Трамп заявив, що вони не обговорювали покупку російської нафти Китаєм.

"Ми не обговорювали насправді нафту", - сказав він.

"Ми обговорювали спільну роботу, щоб подивитися, чи зможемо ми закінчити цю війну", - зазначив Трамп.

Доповнення

Минулого тижня Трамп ввів санкції проти двох великих російських нафтових компаній, що призвело до скасування чи припинення деяких замовлень на нафту від китайських та індійських компаній. 

Китайські нафтові гіганти припиняють закупівлі російської нафти після санкцій США - Reuters23.10.25, 17:02 • 2346 переглядiв

Юлія Шрамко

