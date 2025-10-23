$41.760.01
Китайські нафтові гіганти припиняють закупівлі російської нафти після санкцій США - Reuters

Київ • УНН

 • 896 перегляди

Китайські державні нафтові компанії призупинили морські закупівлі російської нафти після санкцій США проти "роснефти" та "лукойлу". Це відбувається на тлі скорочення імпорту російської нафти Індією через ті ж санкції.

Китайські нафтові гіганти припиняють закупівлі російської нафти після санкцій США - Reuters

Китайські державні нафтові компанії призупинили закупівлі російської нафти, яка поставляється морем, після того, як США ввели санкції проти "роснефті" та "лукойлу", двох найбільших нафтових компаній рф, з посиланням на численні торгові джерела у четвер повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Цей крок було зроблено в той час, коли нафтопереробні заводи Індії, найбільшого покупця російської нафти, яка поставляється морем, мають намір різко скоротити імпорт сирої нафти від москви відповідно до санкцій США, запроваджених у зв'язку із вторгненням кремля в Україну, пише видання.

Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля23.10.25, 09:17 • 29405 переглядiв

Різке падіння попиту на нафту з боку двох найбільших споживачів росії створить навантаження на доходи москви від продажу нафти і змусить провідних світових імпортерів шукати альтернативні джерела постачання та сприяти зростанню світових цін, вказує видання.

Китайські національні нафтові компанії PetroChina, Sinopec, CNOOC і Zhenhua Oil утримаються від торгівлі морською російською нафтою, принаймні в короткостроковій перспективі через побоювання санкцій

- повідомили джерела.

Китай імпортує близько 1,4 мільйона барелів російської нафти на добу морським шляхом, проте більша частина її закуповується незалежними нафтопереробними заводами, включаючи невеликі компанії, відомі як "чайники", хоча оцінки закупівель державними нафтопереробними заводами сильно відрізняються.

За оцінками Vortexa Analytics, обсяг закупівель російської нафти китайськими державними компаніями за перші дев'ять місяців 2025 року становитиме менше ніж 250 000 барелів на добу, тоді як консалтингова компанія Energy Aspects оцінює цей показник 500 000 барелів на добу.

Unipec, торговий підрозділ Sinopec, минулого тижня припинив закупівлі російської нафти після того, як Велика Британія внесла до санкційного списку "роснефть" і "лукойл", а також судна "тіньового флоту" і китайські компанії, включаючи великий китайський нафтопереробний завод, повідомили два джерела в торгових колах.

Влада Великої Британії ввела санкції проти "Роснафти" і "Лукойла"15.10.25, 15:34 • 3115 переглядiв

"роснефть" і "лукойл" продають більшу частину своєї нафти в Китай через посередників, замість того, щоб безпосередньо мати справу з покупцями, заявили трейдери.

Незалежні нафтопереробні заводи, своєю чергою, імовірно, призупинять закупівлі, щоб оцінити наслідки санкцій, але все одно прагнутимуть продовжувати закупівлі російської нафти

- заявили кілька трейдерів.

До оголошення про санкції в середу пропозиції на нафту марки ESPO з поставкою в листопаді знизилися до премії в 1 долар за барель до ICE Brent, порівняно з попередніми угодами на початку жовтня з премією в 1,70 долара.

Китай також імпортує близько 900 000 барелів російської нафти на добу трубопроводом, і весь цей обсяг надходить до PetroChina, яка, на думку низки трейдерів, навряд чи постраждає від санкцій.

Очікується, що Індія та Китай перейдуть на інші поставки, що призведе до зростання цін на нафту з Близького Сходу, Африки та Латинської Америки не під санкціями

- повідомили трейдери.

Ціни на нафту зросли на 3% після санкцій США проти "роснефті" і "лукойлу"23.10.25, 08:39 • 3032 перегляди

Юлія Шрамко

