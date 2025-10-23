Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля - Bloomberg

Очікується, що постачання російської нафти на великі індійські нафтопереробні заводи, які останні три роки були благом для економік обох країн, скоротяться практично до нуля після введення США санкцій проти нафтовидобувних гігантів ПАТ "роснефть" та ПАТ "лукойл", повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Керівники переробних підприємств заявили, що останні обмеження, оголошені Вашингтоном напередодні, внаслідок яких найбільші російські виробники потрапили до "чорного списку", практично виключають можливість продовження постачання.

"Роснефть" та "Лукойл": США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній

За даними аналітичної компанії Kpler, цього року Індія закупила трохи більше ніж 36% свого імпорту у росії. Це стало серйозним подразником для президента США Дональда Трампа і перешкодою на торгових переговорах після набуття чинності карних мит у серпні.

Індія припиняє закупівлі російської нафти, а Угорщина певним чином "застрягла" - президент США

Історично Індія не була значним імпортером російської сирої нафти, більше залежачи від Близького Сходу. Ситуація змінилася у 2022 році після вторгнення росії в Україну та запровадження G7 стелі ціни в 60 доларів за барель, покликаного обмежити доходи кремля від продажу нафти, одночасно зберігаючи глобальні поставки. Індія уникає постачання нафти з Ірану та Венесуели, що під санкціями США, але російські поставки були дозволені і відносно недорогими, тому закупівлі різко зросли, пише видання.

Останній крок адміністрації Трампа, яка раніше утримувалася від запровадження великих санкцій, попри публічну критику прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, безпосередньо торкнувся постачання нафти від великих російських компаній і фактично поклав край цій торгівлі саме в той момент, коли керівники індійських нафтопереробних заводів повертаються до роботи після свята Дівалі.

Єдиним винятком може стати індійська нафтопереробна компанія Nayara Energy, що підтримується "роснефтью". Вона працює виключно на російській нафті після санкцій ЄС, які набули чинності у липні.

У короткостроковій перспективі останні санкції, як зауважує видання, призведуть до того, що замовлення, які мають бути розміщені протягом наступного тижня - на нафту з відвантаженням у листопаді та постачанням у грудні - тепер надходитимуть переважно з інших країн. Переговори про спотові поставки нафти марки Urals зайшли в глухий кут з середини жовтня, коли Трамп заявив, що Моді пообіцяв припинити закупівлі російської нафти, через що покупці неохоче займають великі позиції.

"З цими санкціями індійським нафтопереробним заводам, можливо, доведеться відступати набагато швидше", - вважає Вандана Харі, засновник аналітичної компанії Vanda Insights. Індії, яка не купувала російську нафту ще три роки тому, імовірно, буде відносно легше, ніж Китаю, вказує видання.

Індія є найбільшим покупцем російської нафти, що постачається морем, але санкції також спричинили серйозний шок у самому серці китайської нафтової промисловості.

"Це, безумовно, один з найбільш значущих заходів, вжитих США, але, я думаю, її ефективність буде пом'якшена широким використанням незаконних фінансових мереж, - вважає Рейчел Зіємба, аналітик центру Center for a New American Security у Вашингтоні. - Тому все залежить від того, чи побоюються Китай та Індія подальшої ескалації вторинних санкцій".

Ціни на нафту зросли на 3% після санкцій США проти "роснефті" і "лукойлу"