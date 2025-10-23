$41.760.01
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1756 просмотра

Поставки российской нефти на крупные индийские нефтеперерабатывающие заводы сократятся почти до нуля из-за санкций США против "Роснефти" и "Лукойла". Индия, которая закупила более 36% своего импорта нефти у России в этом году, теперь будет искать поставщиков в других странах.

Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю - Bloomberg

Ожидается, что поставки российской нефти на крупные индийские нефтеперерабатывающие заводы, которые последние три года были благом для экономик обеих стран, сократятся практически до нуля после введения США санкций против нефтедобывающих гигантов ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл", сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Руководители перерабатывающих предприятий заявили, что последние ограничения, объявленные Вашингтоном накануне, в результате которых крупнейшие российские производители попали в "черный список", практически исключают возможность продолжения поставок. 

"Роснефть" и "Лукойл": США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний

По данным аналитической компании Kpler, в этом году Индия закупила чуть более 36% своего импорта у России. Это стало серьезным раздражителем для президента США Дональда Трампа и препятствием на торговых переговорах после вступления в силу карательных пошлин в августе.

Индия прекращает закупки российской нефти, а Венгрия в некотором роде "застряла" - президент США

Исторически Индия не была значительным импортером российской сырой нефти, больше завися от Ближнего Востока. Ситуация изменилась в 2022 году после вторжения России в Украину и введения G7 потолка цены в 60 долларов за баррель, призванного ограничить доходы Кремля от продажи нефти, одновременно сохраняя глобальные поставки. Индия избегает поставок нефти из Ирана и Венесуэлы, находящихся под санкциями США, но российские поставки были разрешены и относительно недорогими, поэтому закупки резко возросли, пишет издание.

Последний шаг администрации Трампа, которая ранее воздерживалась от введения крупных санкций, несмотря на публичную критику премьер-министра Индии Нарендры Моди, непосредственно затронул поставки нефти от крупных российских компаний и фактически положил конец этой торговле именно в тот момент, когда руководители индийских нефтеперерабатывающих заводов возвращаются к работе после праздника Дивали.

Единственным исключением может стать индийская нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy, поддерживаемая "Роснефтью". Она работает исключительно на российской нефти после санкций ЕС, которые вступили в силу в июле.

В краткосрочной перспективе последние санкции, как отмечает издание, приведут к тому, что заказы, которые должны быть размещены в течение следующей недели - на нефть с отгрузкой в ноябре и поставкой в декабре - теперь будут поступать преимущественно из других стран. Переговоры о спотовых поставках нефти марки Urals зашли в тупик с середины октября, когда Трамп заявил, что Моди пообещал прекратить закупки российской нефти, из-за чего покупатели неохотно занимают крупные позиции.

"С этими санкциями индийским нефтеперерабатывающим заводам, возможно, придется отступать гораздо быстрее", - считает Вандана Хари, основатель аналитической компании Vanda Insights. Индии, которая не покупала российскую нефть еще три года назад, вероятно, будет относительно легче, чем Китаю, указывает издание.

Индия является крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морем, но санкции также вызвали серьезный шок в самом сердце китайской нефтяной промышленности.

"Это, безусловно, одна из самых значимых мер, принятых США, но, я думаю, ее эффективность будет смягчена широким использованием незаконных финансовых сетей, - считает Рэйчел Зиемба, аналитик центра Center for a New American Security в Вашингтоне. - Поэтому все зависит от того, опасаются ли Китай и Индия дальнейшей эскалации вторичных санкций".

Цены на нефть выросли на 3% после санкций США против "роснефти" и "лукойла"

Юлия Шрамко

