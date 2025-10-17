Индия прекращает закупки российской нефти, а Венгрия в некотором роде "застряла" - президент США
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что Индия полностью прекращает закупки российской нефти. Венгрия, из-за единственного трубопровода и внутреннего расположения, не может быстро изменить ситуацию.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия полностью прекращает закупки российской нефти, тогда как Венгрия из-за своего единственного трубопровода и внутреннего расположения якобы не может быстро изменить ситуацию. Об этом он заявил во время общения с журналистами, пишет УНН.
Индия больше не будет покупать российскую нефть, а Венгрия в некотором роде застряла, потому что у них один трубопровод... и они расположены внутри... — у них нет моря... но Индия не будет покупать нефть у россии
Ранее УНН писал, что индийские нефтеперерабатывающие заводы сократили импорт российской нефти на 50% после "продуктивных торговых переговоров" с США. Вашингтон несколько месяцев давил на Индию относительно отказа от российской нефти.