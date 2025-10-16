Індія скоротила імпорт російської нафти на 50% після переговорів зі США - Reuters
Київ • УНН
Індійські нафтопереробні заводи скоротили імпорт російської нафти на 50% після "продуктивних торговельних переговорів" зі США. Вашингтон кілька місяців тиснув на Індію щодо відмови від російської нафти.
Нафтопереробні заводи Індії наполовину скоротили імпорт нафти з росії. Про це повідомляє Reuters за підсумками переговорів між Індією та США, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що у Вашингтоні назвали переговори продуктивними.
Сполучені Штати та Індія провели продуктивні торговельні переговори, а індійські нафтопереробні заводи вже скорочують імпорт російської нафти на 50%
Як відомо, США уже кілька місяців тиснуть на Індію, щоб та відмовилася від купівлі російської нафти.
Нагадаємо
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив про рішення влади Індії припиненити закупівлю російської нафти.
У відповідь влада Індії заявила, що пріоритетом країни є захист інтересів індійського споживача та диверсифікація джерел енергопостачання.
