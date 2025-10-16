Индия сократила импорт российской нефти на 50% после переговоров с США - Reuters
Киев • УНН
Индийские нефтеперерабатывающие заводы сократили импорт российской нефти на 50% после «продуктивных торговых переговоров» с США. Вашингтон несколько месяцев давил на Индию по поводу отказа от российской нефти.
Нефтеперерабатывающие заводы Индии вдвое сократили импорт нефти из России. Об этом сообщает Reuters по итогам переговоров между Индией и США, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в Вашингтоне назвали переговоры продуктивными.
Соединенные Штаты и Индия провели продуктивные торговые переговоры, а индийские нефтеперерабатывающие заводы уже сокращают импорт российской нефти на 50%
Как известно, США уже несколько месяцев давят на Индию, чтобы та отказалась от покупки российской нефти.
Напомним
Накануне президент США Дональд Трамп заявил о решении властей Индии прекратить закупку российской нефти.
В ответ власти Индии заявили, что приоритетом страны является защита интересов индийского потребителя и диверсификация источников энергоснабжения.
