Индия сократила импорт российской нефти на 50% после переговоров с США - Reuters

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Индийские нефтеперерабатывающие заводы сократили импорт российской нефти на 50% после «продуктивных торговых переговоров» с США. Вашингтон несколько месяцев давил на Индию по поводу отказа от российской нефти.

Индия сократила импорт российской нефти на 50% после переговоров с США - Reuters

Нефтеперерабатывающие заводы Индии вдвое сократили импорт нефти из России. Об этом сообщает Reuters по итогам переговоров между Индией и США, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в Вашингтоне назвали переговоры продуктивными.

Соединенные Штаты и Индия провели продуктивные торговые переговоры, а индийские нефтеперерабатывающие заводы уже сокращают импорт российской нефти на 50%

- сообщает издание со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

Как известно, США уже несколько месяцев давят на Индию, чтобы та отказалась от покупки российской нефти.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о решении властей Индии прекратить закупку российской нефти.

В ответ власти Индии заявили, что приоритетом страны является защита интересов индийского потребителя и диверсификация источников энергоснабжения.

Нефть подорожала после заявления Трампа об обещании Индии прекратить закупки у россии16.10.25, 08:19 • 3012 просмотров

Вадим Хлюдзинский

