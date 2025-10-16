Нефть подорожала после заявления Трампа об обещании Индии прекратить закупки у России
Киев • УНН
Цены на нефть выросли на 1% после заявления Дональда Трампа о прекращении Индией закупок российской нефти. Фьючерсы на Brent подорожали до $62,45, WTI – до $58,84.
Цены на нефть выросли примерно на 1% в четверг после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал, что его страна прекратит покупать нефть у России, что может привести к сокращению поставок в других местах, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Подробности
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 54 цента, или 0,87%, до 62,45 долларов за баррель к 04:30 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 57 центов, или 0,98%, до 58,84 доллара.
Дополняется...