Нафта подорожчала після заяви Трампа про обіцянку Індії припинити закупівлі у росії
Київ • УНН
Ціни на нафту зросли приблизно на 1% у четвер після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв, що його країна припинить купувати нафту у росії, що може призвести до скорочення поставок в інших місцях, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 54 центи, або 0,87%, до 62,45 доларів за барель до 04:30 за Гринвічем. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 57 центів, або 0,98%, до 58,84 долара.
Доповнюється...