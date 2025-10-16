Індія припинить купувати російську нафту: заява Трампа
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його у припиненні закупівель російської нафти. Раніше США запровадили 50-відсоткові мита на індійські товари через ці закупівлі.
Індія невдовзі припинить купувати нафту у росії. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.
Деталі
За словами глави Білого дому, в цьому його запевнив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.
Так, він мій друг. Ми не були раді від того, що він купує російську нафту. Бо це дозволяє росії продовжувати війну, де вони вже втратили мільйон солдатів. ... Я хотів би, щоб ця війна зупинилася, тож я не був щасливий від того, що Індія купує нафту. І він мене запевнив сьогодні, що вони більше не будуть купувати російську нафту
Він додав, що тепер Сполучені Штати також мають змусити Китай відмовитися від купівлі російських енергоносіїв.
Нагадаємо
У серпні президент США Дональд Трамп запровадив 50-відсоткові мита на товари з Індії через закупівлю країною російської нафти і зброї.
На тлі тиску США індійські нафтопереробні заводи планують зменшити обсяги закупівель російської нафти до 1,4-1,6 млн барелів на добу.
