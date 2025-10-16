Індія припинить купувати російську нафту: заява Трампа

Індія невдовзі припинить купувати нафту у росії. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

За словами глави Білого дому, в цьому його запевнив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Так, він мій друг. Ми не були раді від того, що він купує російську нафту. Бо це дозволяє росії продовжувати війну, де вони вже втратили мільйон солдатів. ... Я хотів би, щоб ця війна зупинилася, тож я не був щасливий від того, що Індія купує нафту. І він мене запевнив сьогодні, що вони більше не будуть купувати російську нафту