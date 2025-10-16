$41.750.14
Индия прекратит покупать российскую нефть: заявление Трампа

Киев • УНН

 • 1530 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его в прекращении закупок российской нефти. Ранее США ввели 50-процентные пошлины на индийские товары из-за этих закупок.

Индия прекратит покупать российскую нефть: заявление Трампа

Индия вскоре прекратит покупать нефть у России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Подробности

По словам главы Белого дома, в этом его заверил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Да, он мой друг. Мы не были рады тому, что он покупает российскую нефть. Потому что это позволяет России продолжать войну, где они уже потеряли миллион солдат. ... Я хотел бы, чтобы эта война остановилась, поэтому я не был счастлив от того, что Индия покупает нефть. И он меня заверил сегодня, что они больше не будут покупать российскую нефть

- сказал Трамп.

Он добавил, что теперь Соединенные Штаты также должны заставить Китай отказаться от покупки российских энергоносителей.

Напомним

В августе президент США Дональд Трамп ввел 50-процентные пошлины на товары из Индии из-за закупки страной российской нефти и оружия.

На фоне давления США индийские нефтеперерабатывающие заводы планируют уменьшить объемы закупок российской нефти до 1,4-1,6 млн баррелей в сутки.

Вадим Хлюдзинский

