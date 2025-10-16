Индия прекратит покупать российскую нефть: заявление Трампа

Индия вскоре прекратит покупать нефть у России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

По словам главы Белого дома, в этом его заверил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Да, он мой друг. Мы не были рады тому, что он покупает российскую нефть. Потому что это позволяет России продолжать войну, где они уже потеряли миллион солдат. ... Я хотел бы, чтобы эта война остановилась, поэтому я не был счастлив от того, что Индия покупает нефть. И он меня заверил сегодня, что они больше не будут покупать российскую нефть