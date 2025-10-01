Импорт российской нефти в Индию снизился после давления Вашингтона - Bloomberg

В сентябре поставки российской нефти в Индию уменьшились на фоне переговоров с США, однако она все еще составляет около трети общего импорта энергоносителей страны. По данным Kpler Ltd., объемы составили 1,61 млн баррелей в сутки, что меньше августовских 1,72 млн и на 16% ниже показателей прошлого года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Аналитики объясняют спад несколькими факторами: геополитическим давлением, уменьшением скидок на российскую нефть и расширением энергетической корзины Индии.

Российские баррели остаются центральными для индийского рынка сырой нефти, но объемы стабилизируются на более низком уровне – сказал Сумит Ритолия, ведущий аналитик Kpler.

США тем временем пытаются ограничить потоки российской нефти, которые, по их словам, помогают финансировать войну в Украине. Вашингтон ввел 50% пошлину на импорт индийских товаров, пытаясь заставить Нью-Дели сократить закупки. В то же время против Китая, который также является крупным покупателем, подобных мер не принято.

Индия отреагировала жестко, заявив, что продолжит покупать нефть, руководствуясь своими экономическими интересами.

Мы выбираем то, что нам лучше всего подходит – подчеркнула министр финансов Нирмала Ситхараман.

Представитель Indian Oil Corporation Анудж Джайн добавил, что закупки будут зависеть от рыночных условий: "Мы ориентируемся на базовую экономику".

Скидки на российскую нефть марки Urals в августе сократились до 1 доллара за баррель против Brent – самого низкого уровня с 2022 года. Это также сдержало индийские закупки. Впрочем, источники сообщают, что в сентябре-октябре скидки выросли до более 3 долларов за баррель, сделав Urals снова наиболее выгодным источником.

Несмотря на удары дронов по российской энергетической инфраструктуре, поставки для Индии остаются стабильными. По словам собеседников Bloomberg, нефтеперерабатывающие заводы страны имеют достаточно Urals для обеспечения потребностей по меньшей мере до ноября.

Данные также свидетельствуют, что Россия наращивает экспорт: в течение четырех недель до 28 сентября среднесуточные морские поставки достигли 3,62 млн баррелей – максимального уровня за последние 16 месяцев.

