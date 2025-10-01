$41.140.18
Импорт российской нефти в Индию снизился после давления Вашингтона - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1016 просмотра

Поставки российской нефти в Индию в сентябре уменьшились на фоне переговоров с США, составив 1,61 млн баррелей в сутки. Это на 16% ниже показателей прошлого года, хотя российская нефть все еще составляет около трети общего импорта Индии.

Импорт российской нефти в Индию снизился после давления Вашингтона - Bloomberg

В сентябре поставки российской нефти в Индию уменьшились на фоне переговоров с США, однако она все еще составляет около трети общего импорта энергоносителей страны. По данным Kpler Ltd., объемы составили 1,61 млн баррелей в сутки, что меньше августовских 1,72 млн и на 16% ниже показателей прошлого года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Аналитики объясняют спад несколькими факторами: геополитическим давлением, уменьшением скидок на российскую нефть и расширением энергетической корзины Индии.

Российские баррели остаются центральными для индийского рынка сырой нефти, но объемы стабилизируются на более низком уровне

– сказал Сумит Ритолия, ведущий аналитик Kpler.

США тем временем пытаются ограничить потоки российской нефти, которые, по их словам, помогают финансировать войну в Украине. Вашингтон ввел 50% пошлину на импорт индийских товаров, пытаясь заставить Нью-Дели сократить закупки. В то же время против Китая, который также является крупным покупателем, подобных мер не принято.

Индия стремится импортировать нефть из Ирана и Венесуэлы для компенсации сокращения российских поставок25.09.25, 14:11 • 3154 просмотра

Индия отреагировала жестко, заявив, что продолжит покупать нефть, руководствуясь своими экономическими интересами.

Мы выбираем то, что нам лучше всего подходит

– подчеркнула министр финансов Нирмала Ситхараман.

Представитель Indian Oil Corporation Анудж Джайн добавил, что закупки будут зависеть от рыночных условий: "Мы ориентируемся на базовую экономику".

Скидки на российскую нефть марки Urals в августе сократились до 1 доллара за баррель против Brent – самого низкого уровня с 2022 года. Это также сдержало индийские закупки. Впрочем, источники сообщают, что в сентябре-октябре скидки выросли до более 3 долларов за баррель, сделав Urals снова наиболее выгодным источником.

Санкции ЕС сорвали экспорт с индийского НПЗ, связанного с рф22.07.25, 15:07 • 3862 просмотра

Несмотря на удары дронов по российской энергетической инфраструктуре, поставки для Индии остаются стабильными. По словам собеседников Bloomberg, нефтеперерабатывающие заводы страны имеют достаточно Urals для обеспечения потребностей по меньшей мере до ноября.

Данные также свидетельствуют, что Россия наращивает экспорт: в течение четырех недель до 28 сентября среднесуточные морские поставки достигли 3,62 млн баррелей – максимального уровня за последние 16 месяцев.

Индийский НПЗ, частично принадлежащий "роснефти", пытается восстановиться после санкций - Bloomberg29.09.25, 09:19 • 3535 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Нефть марки Brent
Bloomberg L.P.
Венесуэла
Индия
Китай
Соединённые Штаты
Украина
Иран