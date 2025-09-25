Индия стремится импортировать нефть из Ирана и Венесуэлы для компенсации сокращения российских поставок

Индия обратилась к США с просьбой разрешить импорт иранской и венесуэльской нефти, чтобы компенсировать сокращение закупок российского сырья и сдержать рост мировых цен на энергоносители. Нью-Дели подчеркивает необходимость поддержания энергетической безопасности страны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Индия вновь обратилась к администрации США с просьбой разрешить закупку сырой нефти у стран, находящихся под санкциями – Ирана и Венесуэлы.

Это связано с планами постепенного сокращения импорта российской нефти нефтеперерабатывающими заводами страны. По словам источников, знакомых с закрытыми переговорами, представители Нью-Дели предупредили американских чиновников, что одновременное прекращение поставок от всех основных поставщиков может привести к резкому повышению цен на мировом рынке.

Индийская делегация провела встречи в США после того, как Вашингтон ввел высокие тарифы на страну из-за торговли с Россией. Несмотря на это, Индия продолжает импорт российской нефти, получая баррели по более низким ценам. Министр торговли Пиюш Гоял подчеркнул, что Нью-Дели стремится увеличить закупки американской нефти и газа, а цели энергетической безопасности имеют значительный элемент сотрудничества с США.

Российская нефть, которая продается Индии со скидкой после того, как большинство других стран отказались от поставок из-за войны в Украине, помогает снизить затраты на импорт. Иранское и венесуэльское сырье могут предложить аналогичные выгодные условия.

Индия прекратила закупки иранской нефти в 2019 году, а частная компания Reliance Industries в этом году остановила закупки венесуэльского сырья из-за ужесточения санкций США. Переход на другую нефть с Ближнего Востока увеличит затраты и общий объем импорта.

По данным Министерства торговли Индии, в июле нефтеперерабатывающие заводы платили в среднем 68,90 долларов за баррель российской нефти, по сравнению с 77,50 долларов из Саудовской Аравии и 74,20 долларов из США. Индия является крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой танкерами, тогда как Китай лидирует по общему импорту, включая трубопроводные поставки.

На рынке нефти ожидается профицит в следующем году из-за увеличения добычи ОПЕК+ и производителей вне альянса, что может давить на снижение мировых цен на сырую нефть.

Напомним

Президент Дональд Трамп во время выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что главными спонсорами войны России против Украины выступают Индия и Китай, поскольку именно они активно закупают российскую нефть.

В своем публичном обращении в воскресенье премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал граждан отказаться от иностранных товаров и отдавать предпочтение продукции местного производства. Таким образом он продвигает кампанию самообеспечения страны на фоне обострения торговых отношений с США.