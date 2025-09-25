Индия стремится импортировать нефть из Ирана и Венесуэлы для компенсации сокращения российских поставок

$41.410.03
48.660.14
ukenru
10:24 • 13135 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
06:48 • 17366 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
06:09 • 40593 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 45054 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 68044 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 52116 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 46135 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 41574 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 71917 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 23209 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.1м/с
39%
760мм
Популярные новости
Агент "АТЕШ" уничтожил бензовоз и УАЗ в воинской части под БердянскомVideo25 сентября, 02:45 • 33506 просмотра
Холодный воздух и дожди: прогноз погоды в Украине на 25 сентябряPhoto25 сентября, 03:07 • 32236 просмотра
На железной дороге обесточивания из-за вражеских обстрелов: задержки ряда поездов достигают 5 часов25 сентября, 05:22 • 41236 просмотра
6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете Киева: родителям грозит штрафPhotoVideo05:27 • 29560 просмотра
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения07:15 • 20932 просмотра
публикации
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит10:50 • 8514 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта10:24 • 13132 просмотра
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут10:14 • 10734 просмотра
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения07:15 • 21283 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
Эксклюзив
06:09 • 40592 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Илан Шор
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Франция
Румыния
Реклама
УНН Lite
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю10:47 • 4204 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании06:17 • 15338 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 55578 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 114169 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 72663 просмотра
Актуальное
Financial Times
BFM TV
МиГ-31
Хранитель
СВИФТ

Индия стремится импортировать нефть из Ирана и Венесуэлы для компенсации сокращения российских поставок

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Индия обратилась к США с просьбой разрешить импорт иранской и венесуэльской нефти, чтобы компенсировать сокращение закупок российского сырья. Нью-Дели подчеркивает необходимость поддержания энергетической безопасности страны и сдерживания роста мировых цен на энергоносители.

Индия стремится импортировать нефть из Ирана и Венесуэлы для компенсации сокращения российских поставок

Индия обратилась к США с просьбой разрешить импорт иранской и венесуэльской нефти, чтобы компенсировать сокращение закупок российского сырья и сдержать рост мировых цен на энергоносители. Нью-Дели подчеркивает необходимость поддержания энергетической безопасности страны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Индия вновь обратилась к администрации США с просьбой разрешить закупку сырой нефти у стран, находящихся под санкциями – Ирана и Венесуэлы. 

Это связано с планами постепенного сокращения импорта российской нефти нефтеперерабатывающими заводами страны. По словам источников, знакомых с закрытыми переговорами, представители Нью-Дели предупредили американских чиновников, что одновременное прекращение поставок от всех основных поставщиков может привести к резкому повышению цен на мировом рынке.

Венгрия не собирается отказываться от российской нефти, даже если Трамп попросит24.09.25, 13:41 • 17291 просмотр

Индийская делегация провела встречи в США после того, как Вашингтон ввел высокие тарифы на страну из-за торговли с Россией. Несмотря на это, Индия продолжает импорт российской нефти, получая баррели по более низким ценам. Министр торговли Пиюш Гоял подчеркнул, что Нью-Дели стремится увеличить закупки американской нефти и газа, а цели энергетической безопасности имеют значительный элемент сотрудничества с США.

Российская нефть, которая продается Индии со скидкой после того, как большинство других стран отказались от поставок из-за войны в Украине, помогает снизить затраты на импорт. Иранское и венесуэльское сырье могут предложить аналогичные выгодные условия.

В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию19.09.25, 15:00 • 42140 просмотров

Индия прекратила закупки иранской нефти в 2019 году, а частная компания Reliance Industries в этом году остановила закупки венесуэльского сырья из-за ужесточения санкций США. Переход на другую нефть с Ближнего Востока увеличит затраты и общий объем импорта.

По данным Министерства торговли Индии, в июле нефтеперерабатывающие заводы платили в среднем 68,90 долларов за баррель российской нефти, по сравнению с 77,50 долларов из Саудовской Аравии и 74,20 долларов из США. Индия является крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой танкерами, тогда как Китай лидирует по общему импорту, включая трубопроводные поставки.

На рынке нефти ожидается профицит в следующем году из-за увеличения добычи ОПЕК+ и производителей вне альянса, что может давить на снижение мировых цен на сырую нефть.

Напомним

Президент Дональд Трамп во время выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что главными спонсорами войны России против Украины выступают Индия и Китай, поскольку именно они активно закупают российскую нефть.

В своем публичном обращении в воскресенье премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал граждан отказаться от иностранных товаров и отдавать предпочтение продукции местного производства. Таким образом он продвигает кампанию самообеспечения страны на фоне обострения торговых отношений с США.

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
ОПЕК
Bloomberg L.P.
Венесуэла
Дональд Трамп
Индия
Нарендра Моди
Саудовская Аравия
Китай
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина
Иран