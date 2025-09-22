Моді закликав індійців відмовитися від іноземних товарів на тлі напружених відносин з США

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у публічному зверненні в неділю закликав громадян припинити користуватися іноземними товарами та натомість купувати продукцію місцевого виробництва, просуваючи кампанію самозабезпечення на тлі напружених торговельних відносин зі Сполученими Штатами. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Після того як президент США Дональд Трамп запровадив 50% мито на імпортовані індійські товари, Моді почав активно закликати до використання "Swadeshi" — тобто товарів, вироблених в Індії. Його прихильники вже почали кампанії бойкоту американських брендів, зокрема McDonald's, Pepsi та Apple, які користуються великою популярністю в Індії.

Багато товарів, які ми щодня використовуємо, виготовлені за кордоном — ми просто цього не усвідомлюємо... ми повинні позбутися їх", — сказав Моді у зверненні до нації напередодні запровадження масштабних податкових пільг для споживачів у понеділок. "Ми маємо купувати товари, вироблені в Індії