Моді закликав індійців відмовитися від іноземних товарів на тлі напружених відносин з США

$41.250.00
48.780.00
ukenru
05:30 • 4442 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 10229 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 24164 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 41700 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 52794 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 59337 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 56138 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 82165 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 89192 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 64343 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
61%
754мм
Популярнi новини
Відомо про 3 загиблих та 16 поранених: наслідки атаки невідомих дронів у Криму 21 вересня, 21:38 • 5440 перегляди
На Львівщині пролунав вибух: що відомоPhoto21 вересня, 21:57 • 11110 перегляди
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА 21 вересня, 22:15 • 10348 перегляди
Невідомі дрони атакували підстанцію в краснодарському краї: зафіксовано щонайменше п’ять влучаньPhoto21 вересня, 23:50 • 6466 перегляди
Ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю: пошкоджено цивільну інфраструктуру та промисловість02:50 • 7286 перегляди
Публікації
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки05:30 • 4442 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 55666 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 38549 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 82165 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 89192 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Урсула фон дер Ляєн
Іван Федоров
Актуальні місця
Україна
Крим
Естонія
Польща
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда05:42 • 1520 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 73475 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 96447 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 44040 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 43473 перегляди
Актуальне
МіГ-31
YouTube
Eurofighter Typhoon
Іл-18
Безпілотний літальний апарат

Моді закликав індійців відмовитися від іноземних товарів на тлі напружених відносин з США

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав індійців купувати місцеві товари на тлі напружених торговельних відносин зі США. Цей заклик прозвучав після запровадження США 50% мита на індійські товари, що спричинило бойкот американських брендів.

Моді закликав індійців відмовитися від іноземних товарів на тлі напружених відносин з США

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у публічному зверненні в неділю закликав громадян припинити користуватися іноземними товарами та натомість купувати продукцію місцевого виробництва, просуваючи кампанію самозабезпечення на тлі напружених торговельних відносин зі Сполученими Штатами. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Після того як президент США Дональд Трамп запровадив 50% мито на імпортовані індійські товари, Моді почав активно закликати до використання "Swadeshi" — тобто товарів, вироблених в Індії. Його прихильники вже почали кампанії бойкоту американських брендів, зокрема McDonald's, Pepsi та Apple, які користуються великою популярністю в Індії.

Багато товарів, які ми щодня використовуємо, виготовлені за кордоном — ми просто цього не усвідомлюємо... ми повинні позбутися їх", — сказав Моді у зверненні до нації напередодні запровадження масштабних податкових пільг для споживачів у понеділок. "Ми маємо купувати товари, вироблені в Індії

- додав Моді, не вказавши жодної конкретної країни

Населення Індії - 1,4 мільярда людей - є великим ринком для американських споживчих товарів, які часто купують через онлайн-рітейлера Amazon.com. З роками вплив американських брендів проник навіть у найменші міста країни.

Моді також закликав власників магазинів зосередитися на продажу продукції індійського виробництва, наголошуючи, що це сприятиме економічному зростанню країни.

Останніми тижнями багато компаній посилили просування місцевої продукції.

Очікується, що міністр торгівлі Індії Піюш Ґоял незабаром відвідає Вашингтон для участі в торговельних переговорах — поїздка, яка відбудеться на тлі зусиль щодо пом'якшення напружених двосторонніх відносин.

Нагадаємо

США закликатимуть союзників по G7 запровадити тарифи до 100% на Китай та Індію за закупівлі російської нафти. Також пропонується конфіскація заморожених золотовалютних резервів рф для фінансування оборони України.

Ольга Розгон

Новини Світу
Amazon
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Індія
Нарендра Моді
Сполучені Штати Америки
Apple