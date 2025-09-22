Моди призвал индийцев отказаться от иностранных товаров на фоне напряженных отношений с США

$41.250.00
48.780.00
ukenru
05:30 • 5244 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 10578 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 24467 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 42016 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23 • 53038 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 56235 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 82381 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 89383 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 64402 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 59199 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
61%
754мм
Популярные новости
Известно о 3 погибших и 16 раненых: последствия атаки неизвестных дронов в Крыму21 сентября, 21:38 • 5738 просмотра
На Львовщине прогремел взрыв: что известноPhoto21 сентября, 21:57 • 11286 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА21 сентября, 22:15 • 10529 просмотра
Неизвестные дроны атаковали подстанцию в краснодарском крае: зафиксировано не менее пяти попаданийPhoto21 сентября, 23:50 • 6822 просмотра
Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность02:50 • 7648 просмотра
публикации
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности05:30 • 5258 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 55932 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 38721 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 82382 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 89384 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Урсула фон дер Ляйен
Иван Федоров
Актуальные места
Украина
Крым
Эстония
Польша
Израиль
Реклама
УНН Lite
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда05:42 • 1720 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 73594 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 96592 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 44127 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 43546 просмотра
Актуальное
МиГ-31
YouTube
Еврофайтер Тайфун
Ил-18
Беспилотный летательный аппарат

Моди призвал индийцев отказаться от иностранных товаров на фоне напряженных отношений с США

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал индийцев покупать местные товары на фоне напряженных торговых отношений с США. Этот призыв прозвучал после введения США 50% пошлины на индийские товары, что повлекло за собой бойкот американских брендов.

Моди призвал индийцев отказаться от иностранных товаров на фоне напряженных отношений с США

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в публичном обращении в воскресенье призвал граждан прекратить пользоваться иностранными товарами и вместо этого покупать продукцию местного производства, продвигая кампанию самообеспечения на фоне напряженных торговых отношений с Соединенными Штатами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

После того как президент США Дональд Трамп ввел 50% пошлину на импортируемые индийские товары, Моди начал активно призывать к использованию "Swadeshi" — то есть товаров, произведенных в Индии. Его сторонники уже начали кампании бойкота американских брендов, в частности McDonald's, Pepsi и Apple, которые пользуются большой популярностью в Индии.

Многие товары, которые мы ежедневно используем, произведены за границей — мы просто этого не осознаем... мы должны избавиться от них", — сказал Моди в обращении к нации накануне введения масштабных налоговых льгот для потребителей в понедельник. "Мы должны покупать товары, произведенные в Индии

- добавил Моди, не указав ни одной конкретной страны

Население Индии — 1,4 миллиарда человек — является большим рынком для американских потребительских товаров, которые часто покупают через онлайн-ритейлера Amazon.com. С годами влияние американских брендов проникло даже в самые маленькие города страны.

Моди также призвал владельцев магазинов сосредоточиться на продаже продукции индийского производства, подчеркивая, что это будет способствовать экономическому росту страны.

В последние недели многие компании усилили продвижение местной продукции.

Ожидается, что министр торговли Индии Пиюш Гоял вскоре посетит Вашингтон для участия в торговых переговорах — поездка, которая состоится на фоне усилий по смягчению напряженных двусторонних отношений.

Напомним

США будут призывать союзников по G7 ввести тарифы до 100% на Китай и Индию за закупки российской нефти. Также предлагается конфискация замороженных золотовалютных резервов РФ для финансирования обороны Украины.

Ольга Розгон

Новости Мира
Amazon
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Индия
Нарендра Моди
Соединённые Штаты
Apple Inc.