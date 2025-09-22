Моди призвал индийцев отказаться от иностранных товаров на фоне напряженных отношений с США
Киев • УНН
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал индийцев покупать местные товары на фоне напряженных торговых отношений с США. Этот призыв прозвучал после введения США 50% пошлины на индийские товары, что повлекло за собой бойкот американских брендов.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в публичном обращении в воскресенье призвал граждан прекратить пользоваться иностранными товарами и вместо этого покупать продукцию местного производства, продвигая кампанию самообеспечения на фоне напряженных торговых отношений с Соединенными Штатами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
После того как президент США Дональд Трамп ввел 50% пошлину на импортируемые индийские товары, Моди начал активно призывать к использованию "Swadeshi" — то есть товаров, произведенных в Индии. Его сторонники уже начали кампании бойкота американских брендов, в частности McDonald's, Pepsi и Apple, которые пользуются большой популярностью в Индии.
Многие товары, которые мы ежедневно используем, произведены за границей — мы просто этого не осознаем... мы должны избавиться от них", — сказал Моди в обращении к нации накануне введения масштабных налоговых льгот для потребителей в понедельник. "Мы должны покупать товары, произведенные в Индии
Население Индии — 1,4 миллиарда человек — является большим рынком для американских потребительских товаров, которые часто покупают через онлайн-ритейлера Amazon.com. С годами влияние американских брендов проникло даже в самые маленькие города страны.
Моди также призвал владельцев магазинов сосредоточиться на продаже продукции индийского производства, подчеркивая, что это будет способствовать экономическому росту страны.
В последние недели многие компании усилили продвижение местной продукции.
Ожидается, что министр торговли Индии Пиюш Гоял вскоре посетит Вашингтон для участия в торговых переговорах — поездка, которая состоится на фоне усилий по смягчению напряженных двусторонних отношений.
Напомним
