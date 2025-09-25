$41.410.03
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Індія прагне імпортувати нафту з Ірану та Венесуели для компенсації скорочення російських поставок

Київ • УНН

 • 610 перегляди

Індія звернулася до США з проханням дозволити імпорт іранської та венесуельської нафти, щоб компенсувати скорочення закупівель російської сировини. Нью-Делі наголошує на необхідності підтримки енергетичної безпеки країни та стримування зростання світових цін на енергоносії.

Індія прагне імпортувати нафту з Ірану та Венесуели для компенсації скорочення російських поставок

Індія звернулася до США з проханням дозволити імпорт іранської та венесуельської нафти, щоб компенсувати скорочення закупівель російської сировини і стримати зростання світових цін на енергоносії. Нью-Делі наголошує на необхідності підтримки енергетичної безпеки країни. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Індія знову звернулася до адміністрації США з проханням дозволити закупівлю сирої нафти у країн, що перебувають під санкціями – Ірану та Венесуели. 

Це пов’язано із планами поступового скорочення імпорту російської нафти нафтопереробними заводами країни. За словами джерел, знайомих із закритими переговорами, представники Нью-Делі попередили американських чиновників, що одночасне припинення поставок від усіх основних постачальників може призвести до різкого підвищення цін на світовому ринку.

Угорщина не збирається відмовлятися від російської нафти, навіть якщо Трамп попросить24.09.25, 13:41 • 17295 переглядiв

Індійська делегація провела зустрічі в США після того, як Вашингтон запровадив високі тарифи на країну через торгівлю з росією. Незважаючи на це, Індія продовжує імпорт російської нафти, отримуючи барелі за нижчими цінами. Міністр торгівлі Піюш Гоял підкреслив, що Нью-Делі прагне збільшити закупівлі американської нафти та газу, а цілі енергетичної безпеки мають значний елемент співпраці зі США.

Російська нафта, яка продається Індії із знижкою після того, як більшість інших країн відмовилися від постачань через війну в Україні, допомагає знизити витрати на імпорт. Іранська та венесуельська сировина можуть запропонувати аналогічні вигідні умови.

У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію19.09.25, 15:00 • 42140 переглядiв

Індія припинила закупівлі іранської нафти у 2019 році, а приватна компанія Reliance Industries цього року зупинила закупівлі венесуельської сировини через посилення санкцій США. Перехід на іншу нафту з Близького Сходу збільшить витрати та загальний обсяг імпорту.

За даними Міністерства торгівлі Індії, у липні нафтопереробні заводи платили в середньому 68,90 доларів за барель російської нафти, порівняно з 77,50 доларів із Саудівської Аравії та 74,20 доларів із США. Індія є найбільшим покупцем російської нафти, що постачається танкерами, тоді як Китай лідирує за загальним імпортом, включно з трубопровідними поставками.

На ринку нафти очікується профіцит у наступному році через збільшення видобутку ОПЕК+ та виробників поза альянсом, що може тиснути на зниження світових цін на сиру нафту.

Нагадаємо

Президент Дональд Трамп під час виступу на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН заявив, що головними спонсорами війни Росії проти України виступають Індія та Китай, оскільки саме вони активно закуповують російську нафту.

У своєму публічному зверненні в неділю прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав громадян відмовитися від іноземних товарів і надавати перевагу продукції місцевого виробництва. Таким чином він просуває кампанію самозабезпечення країни на тлі загострення торговельних відносин зі США.

Степан Гафтко

