Індія прагне імпортувати нафту з Ірану та Венесуели для компенсації скорочення російських поставок

Індія звернулася до США з проханням дозволити імпорт іранської та венесуельської нафти, щоб компенсувати скорочення закупівель російської сировини і стримати зростання світових цін на енергоносії. Нью-Делі наголошує на необхідності підтримки енергетичної безпеки країни. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Індія знову звернулася до адміністрації США з проханням дозволити закупівлю сирої нафти у країн, що перебувають під санкціями – Ірану та Венесуели.

Це пов’язано із планами поступового скорочення імпорту російської нафти нафтопереробними заводами країни. За словами джерел, знайомих із закритими переговорами, представники Нью-Делі попередили американських чиновників, що одночасне припинення поставок від усіх основних постачальників може призвести до різкого підвищення цін на світовому ринку.

Індійська делегація провела зустрічі в США після того, як Вашингтон запровадив високі тарифи на країну через торгівлю з росією. Незважаючи на це, Індія продовжує імпорт російської нафти, отримуючи барелі за нижчими цінами. Міністр торгівлі Піюш Гоял підкреслив, що Нью-Делі прагне збільшити закупівлі американської нафти та газу, а цілі енергетичної безпеки мають значний елемент співпраці зі США.

Російська нафта, яка продається Індії із знижкою після того, як більшість інших країн відмовилися від постачань через війну в Україні, допомагає знизити витрати на імпорт. Іранська та венесуельська сировина можуть запропонувати аналогічні вигідні умови.

Індія припинила закупівлі іранської нафти у 2019 році, а приватна компанія Reliance Industries цього року зупинила закупівлі венесуельської сировини через посилення санкцій США. Перехід на іншу нафту з Близького Сходу збільшить витрати та загальний обсяг імпорту.

За даними Міністерства торгівлі Індії, у липні нафтопереробні заводи платили в середньому 68,90 доларів за барель російської нафти, порівняно з 77,50 доларів із Саудівської Аравії та 74,20 доларів із США. Індія є найбільшим покупцем російської нафти, що постачається танкерами, тоді як Китай лідирує за загальним імпортом, включно з трубопровідними поставками.

На ринку нафти очікується профіцит у наступному році через збільшення видобутку ОПЕК+ та виробників поза альянсом, що може тиснути на зниження світових цін на сиру нафту.

Нагадаємо

Президент Дональд Трамп під час виступу на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН заявив, що головними спонсорами війни Росії проти України виступають Індія та Китай, оскільки саме вони активно закуповують російську нафту.

У своєму публічному зверненні в неділю прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав громадян відмовитися від іноземних товарів і надавати перевагу продукції місцевого виробництва. Таким чином він просуває кампанію самозабезпечення країни на тлі загострення торговельних відносин зі США.