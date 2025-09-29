Индийский НПЗ, частично принадлежащий "Роснефти", пытается восстановиться после санкций - Bloomberg

nayaraenergy.com

Спустя два месяца после того, как санкции привели индийскую нефтеперерабатывающую компанию Nayara Energy Ltd., частично принадлежащую российской компании "роснефть", в кризис, что привело к перекосам в торговле и вынудило ее европейских руководителей уйти в отставку, операционная деятельность и продажи компании восстанавливаются благодаря государственной поддержке и обходным путям, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Нефтеперерабатывающий завод, частично принадлежащий российской "роснефть" и, пожалуй, самая известная индийская компания, пострадавшая от комплексных санкций, ныне сотрудничает с банками, включая Государственный банк Индии, для упрощения платежей в местной валюте, сообщают источники, знакомые с ситуацией. Индийский кредитор UCO Bank уже получил одобрение правительства на сотрудничество с Nayara Energy Ltd. ранее в этом месяце и, как ожидается, будет управлять зарубежными транзакциями.

Операционная деятельность также возвращается в нормальный режим, что позволяет компании выйти за пределы выполнения своих внутренних обязательств, обеспечивая более 6500 точек продажи топлива, и возобновить экспортную сеть с помощью плавучих хранилищ и флота, включающего суда, находящиеся под санкциями, согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg. По словам источника в правительстве, по крайней мере одна государственная нефтеперерабатывающая компания Hindustan Petroleum Corp. увеличила закупку нефтепродуктов у Nayara.

НПЗ работает на 75% своей мощности, и этот уровень продолжает расти, сообщил один из источников. НПЗ в Вадинаре, который ранее зависел от ряда сортов саудовской, иракской и российской нефти, теперь работает преимущественно на российской нефти марки Urals, а также в небольших объемах индийской нефти, сообщил источник.

Июльское объявление о санкциях ЕС против Nayara, сделанное руководителем внешнеполитического ведомства ЕС Каей Каллас в X, застало компанию врасплох. Компания быстро сменила руководство и заморозила даже базовое программное обеспечение, зависящее от западных поставщиков, таких как Microsoft Corp.

Несколько из 11 членов совета директоров немедленно ушли в отставку, включая генерального директора Алессандро Дес Доридеса и других граждан ЕС. Кризис усилился, когда поставщики судов, такие как Great Eastern Shipping Co., разорвали контракты после того, как страховые клубы P&I, поддерживаемые ЕС, прекратили страховое покрытие. Банки усугубили ситуацию.

Не все проблемы Nayara остались позади.

Даже после встречи с руководителями крупные кредиторы с зарубежным присутствием, такие как SBI, поддерживают только внутренние платежи в индийских рупиях, сообщили источники.

НПЗ планирует экспортировать почти 2,2 миллиона баррелей нефтепродуктов в сентябре - менее половины объема, проданного за аналогичный период прошлого года, когда экспорт на Запад еще был открыт, согласно данным, собранным Kpler. Более половины объема, уже отгруженного в этом месяце в порту Вадинар на западе страны, простаивает или участвовала в перевалке с судна на судно в районе Сохара у побережья Омана.

Часть нефтепродуктов Nayara отправляются на хранение в танкерах в море. По данным отслеживания судов, с конца августа по меньшей мере четыре так называемых плавучих хранилища в пункте перевалки с судна на судно у побережья порта Сохар приняли почти 130 000 тонн.

Одно из плавучих хранилищ Wu Tai стало первым, принявшим груз Nayara. Ранее им управляла компания Gatik Ship Management, базирующаяся в Мумбаи и появившаяся с большим танкерным парком сразу после того, как россия начала наращивать свой теневой флот после вторжения в Украину в 2022 году.

Судостроение Wu Tai, которым сейчас управляет шанхайская компания Yue Liang Hu Shipmanagement Co, приняло очередную партию нефтепродуктов Nayara с танкера Varg в конце сентября. Судно Blue Talu, которое в настоящее время отходит из Сохара и подает сигнал Вадинару, приняло дизельное топливо производства Nayara в начале сентября, свидетельствуют данные отслеживания судов и отчеты портового агента. Танкер также управлялся Gatik в 2023 году, но через два месяца сменил управляющего.

Чтобы обеспечить будущие поставки, нефтеперерабатывающий завод вел переговоры с Саудовской Аравией и Ираком о возобновлении закупок, сказал человек, непосредственно причастный к этому вопросу. Компания стремится убедить продавцов, что отсутствие санкций США означает отсутствие реальных рисков, и ожидает возобновить поставки в течение нескольких недель, пишет издание.

