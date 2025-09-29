Індійський НПЗ у частковій власності "роснефті" намагається повернутися після санкцій - Bloomberg

$41.490.00
48.710.00
ukenru
05:05 • 7636 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 35502 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 59037 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 40594 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 40294 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 63308 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 71474 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 92796 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 152814 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 56816 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярнi новини
У Мелітополі зник мобільний інтернет, заблоковані Google Play та VPN - ЦНС28 вересня, 21:33 • 10313 перегляди
брянськ під атакою: зафіксовано влучання у промисловий завод Photo28 вересня, 23:09 • 9096 перегляди
Окупанти на Луганщині відроджують "стахановський рух" серед студентів - ЦНС29 вересня, 00:32 • 8012 перегляди
Окупанти вдарили по підприємству з виробництва коньяку AZNAURI на Одещині 00:54 • 13216 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo01:17 • 8326 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 59636 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 152807 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 73483 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 83089 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 83258 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Мая Санду
Олена Сосєдка
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Молдова
Європа
Кишинів
Реклама
УНН Lite
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo01:17 • 8844 перегляди
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 29899 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 92789 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 49935 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 54306 перегляди
Актуальне
The Times
МіГ-31
The Washington Post
Google Play
YouTube

Індійський НПЗ у частковій власності "роснефті" намагається повернутися після санкцій - Bloomberg

Київ • УНН

 • 780 перегляди

Індійська нафтопереробна компанія Nayara Energy Ltd., частково належить "роснефть", відновлює операційну діяльність та продажі після кризи, викликаної санкціями. Компанія співпрацює з банками для спрощення платежів у місцевій валюті та відновлює експортну мережу.

Індійський НПЗ у частковій власності "роснефті" намагається повернутися після санкцій - Bloomberg
nayaraenergy.com

Через два місяці після того, як санкції привели індійську нафтопереробну компанію Nayara Energy Ltd., який частково належить російській компанії "роснефть", у кризу, що призвело до перекосів у торгівлі та змусило її європейських керівників піти у відставку, операційна діяльність та продажі компанії відновлюються завдяки державній підтримці та обхідним шляхам, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Нафтопереробний завод, який частково належить російській "роснефть" і, мабуть, найвідоміша індійська компанія, що постраждала від комплексних санкцій, нині співпрацює з банками, включаючи Державний банк Індії, для спрощення платежів у місцевій валюті, повідомляють джерела, знайомі із ситуацією. Індійський кредитор UCO Bank вже отримав схвалення уряду на співпрацю з Nayara Energy Ltd. раніше цього місяця і, як очікується, керуватиме закордонними транзакціями.

Операційна діяльність також повертається в нормальний режим, що дозволяє компанії вийти за межі виконання своїх внутрішніх зобов'язань, забезпечуючи понад 6500 точок продажу палива, та відновити експортну мережу за допомогою плавучих сховищ та флоту, що включає судна, що знаходяться під санкціями, згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg. За словами джерела в уряді, принаймні одна державна нафтопереробна компанія Hindustan Petroleum Corp. збільшила закупівлю нафтопродуктів у Nayara.

НПЗ працює на 75% своєї потужності, і цей рівень продовжує зростати, повідомило одне з джерел. НПЗ у Вадинарі, який раніше залежав від низки сортів саудівської, іракської та російської нафти, тепер працює переважно на російській нафті марки Urals, а також у невеликих обсягах індійської нафти, повідомило джерело.

Липневе оголошення про санкції ЄС проти Nayara, зроблене керівником зовнішньополітичного відомства ЄС Каєю Каллас у X, застало компанію зненацька. Компанія швидко змінила керівництво та заморозила навіть базове програмне забезпечення, що залежить від західних постачальників, таких як Microsoft Corp.

Санкції ЄС зірвали експорт з індійського НПЗ, пов’язаного з рф22.07.25, 15:07 • 3860 переглядiв

Декілька з 11 членів ради директорів негайно пішли у відставку, включаючи генерального директора Алессандро Дес Дорідеса та інших громадян ЄС. Криза посилилася, коли постачальники суден, такі як Great Eastern Shipping Co., розірвали контракти після того, як страхові клуби P&I, які підтримує ЄС, припинили страхове покриття. Банки погіршили ситуацію.

Не всі проблеми Nayara залишилися позаду.

Навіть після зустрічі з керівниками великі кредитори із закордонною присутністю, такі як SBI, підтримують лише внутрішні платежі в індійських рупіях, повідомили джерела.

Reuters: постачальники суден відмовляються від співпраці з закордонним активом "роснєфті" - індійським Nayara30.07.25, 14:27 • 20370 переглядiв

НПЗ планує експортувати майже 2,2 мільйони барелів нафтопродуктів у вересні - менше половини обсягу, проданого за аналогічний період минулого року, коли експорт на Захід ще був відкритий, згідно з даними, зібраними Kpler. Понад половина обсягу, уже відвантаженого цього місяця в порту Вадинар на заході країни, простоює або брала участь у перевалці з судна на судно в районі Сохара біля узбережжя Оману.

Частина нафтопродуктів Nayara відправляються на зберігання в танкерах у морі. За даними відстеження суден, з кінця серпня щонайменше чотири так звані плавучі сховища в пункті перевалки з судна на судно біля узбережжя порту Сохар прийняли майже 130 000 тонн.

Одне з плавучих сховищ Wu Tai стало першим, що прийняло вантаж Nayara. Раніше ним керувала компанія Gatik Ship Management, що базується в Мумбаї і з'явилася з великим танкерним парком одразу після того, як росія почала нарощувати свій тіньовий флот після вторгнення в Україну в 2022 році.

Суднобудування Wu Tai, яким зараз управляє шанхайська компанія Yue Liang Hu Shipmanagement Co, прийняло чергову партію нафтопродуктів Nayara із танкера Varg наприкінці вересня. Судно Blue Talu, яке наразі відходить із Сохара і подає сигнал Вадинару, прийняло дизельне паливо виробництва Nayara на початку вересня, свідчать дані відстеження суден та звіти портового агента. Танкер також управлявся Gatik у 2023 році, але через два місяці змінив управителя.

Щоб забезпечити майбутні поставки, нафтопереробний завод вів переговори з Саудівською Аравією та Іраком щодо відновлення закупівель, сказала особа, безпосередньо причетна до цього питання. Компанія прагне переконати продавців, що відсутність санкцій США означає відсутність реальних ризиків, і очікує відновити поставки протягом кількох тижнів, пише видання.

Індія прагне імпортувати нафту з Ірану та Венесуели для компенсації скорочення російських поставок25.09.25, 14:11 • 3093 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Кая Каллас
Ірак
Індія
Саудівська Аравія
Оман
Microsoft