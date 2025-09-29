Індійський НПЗ у частковій власності "роснефті" намагається повернутися після санкцій - Bloomberg

nayaraenergy.com

Через два місяці після того, як санкції привели індійську нафтопереробну компанію Nayara Energy Ltd., який частково належить російській компанії "роснефть", у кризу, що призвело до перекосів у торгівлі та змусило її європейських керівників піти у відставку, операційна діяльність та продажі компанії відновлюються завдяки державній підтримці та обхідним шляхам, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Нафтопереробний завод, який частково належить російській "роснефть" і, мабуть, найвідоміша індійська компанія, що постраждала від комплексних санкцій, нині співпрацює з банками, включаючи Державний банк Індії, для спрощення платежів у місцевій валюті, повідомляють джерела, знайомі із ситуацією. Індійський кредитор UCO Bank вже отримав схвалення уряду на співпрацю з Nayara Energy Ltd. раніше цього місяця і, як очікується, керуватиме закордонними транзакціями.

Операційна діяльність також повертається в нормальний режим, що дозволяє компанії вийти за межі виконання своїх внутрішніх зобов'язань, забезпечуючи понад 6500 точок продажу палива, та відновити експортну мережу за допомогою плавучих сховищ та флоту, що включає судна, що знаходяться під санкціями, згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg. За словами джерела в уряді, принаймні одна державна нафтопереробна компанія Hindustan Petroleum Corp. збільшила закупівлю нафтопродуктів у Nayara.

НПЗ працює на 75% своєї потужності, і цей рівень продовжує зростати, повідомило одне з джерел. НПЗ у Вадинарі, який раніше залежав від низки сортів саудівської, іракської та російської нафти, тепер працює переважно на російській нафті марки Urals, а також у невеликих обсягах індійської нафти, повідомило джерело.

Липневе оголошення про санкції ЄС проти Nayara, зроблене керівником зовнішньополітичного відомства ЄС Каєю Каллас у X, застало компанію зненацька. Компанія швидко змінила керівництво та заморозила навіть базове програмне забезпечення, що залежить від західних постачальників, таких як Microsoft Corp.

Декілька з 11 членів ради директорів негайно пішли у відставку, включаючи генерального директора Алессандро Дес Дорідеса та інших громадян ЄС. Криза посилилася, коли постачальники суден, такі як Great Eastern Shipping Co., розірвали контракти після того, як страхові клуби P&I, які підтримує ЄС, припинили страхове покриття. Банки погіршили ситуацію.

Не всі проблеми Nayara залишилися позаду.

Навіть після зустрічі з керівниками великі кредитори із закордонною присутністю, такі як SBI, підтримують лише внутрішні платежі в індійських рупіях, повідомили джерела.

НПЗ планує експортувати майже 2,2 мільйони барелів нафтопродуктів у вересні - менше половини обсягу, проданого за аналогічний період минулого року, коли експорт на Захід ще був відкритий, згідно з даними, зібраними Kpler. Понад половина обсягу, уже відвантаженого цього місяця в порту Вадинар на заході країни, простоює або брала участь у перевалці з судна на судно в районі Сохара біля узбережжя Оману.

Частина нафтопродуктів Nayara відправляються на зберігання в танкерах у морі. За даними відстеження суден, з кінця серпня щонайменше чотири так звані плавучі сховища в пункті перевалки з судна на судно біля узбережжя порту Сохар прийняли майже 130 000 тонн.

Одне з плавучих сховищ Wu Tai стало першим, що прийняло вантаж Nayara. Раніше ним керувала компанія Gatik Ship Management, що базується в Мумбаї і з'явилася з великим танкерним парком одразу після того, як росія почала нарощувати свій тіньовий флот після вторгнення в Україну в 2022 році.

Суднобудування Wu Tai, яким зараз управляє шанхайська компанія Yue Liang Hu Shipmanagement Co, прийняло чергову партію нафтопродуктів Nayara із танкера Varg наприкінці вересня. Судно Blue Talu, яке наразі відходить із Сохара і подає сигнал Вадинару, прийняло дизельне паливо виробництва Nayara на початку вересня, свідчать дані відстеження суден та звіти портового агента. Танкер також управлявся Gatik у 2023 році, але через два місяці змінив управителя.

Щоб забезпечити майбутні поставки, нафтопереробний завод вів переговори з Саудівською Аравією та Іраком щодо відновлення закупівель, сказала особа, безпосередньо причетна до цього питання. Компанія прагне переконати продавців, що відсутність санкцій США означає відсутність реальних ризиків, і очікує відновити поставки протягом кількох тижнів, пише видання.

