Reuters: постачальники суден відмовляються від співпраці з закордонним активом "роснєфті" - індійським Nayara
Київ • УНН
Власники трьох суден, зафрахтованих індійською Nayara Energy, просять розірвати контракти. Рішення пов'язане з впливом нових санкцій ЄС, спрямованих проти російського енергетичного сектору.
Власники низки суден, зафрахтованих компанією Nayara Energy, мажоритарним власником якої є російські компанії, наполягають на припиненні контракту з компанією. Індійська Nayara має відношення до нафтової компанії "Роснефть" і займає третє місце серед нафтопереробних заводів у південноазійській країні.
Передає УНН із посиланням на ексклюзив від Reuters.
Деталі
Власники трьох суден, зафрахтованих індійською компанією Nayara Energy, попросили розірвати свої контракти з компанією. Рішення пов'язано з впливом санкцій ЄС, які накладені на цей нафтопереробний завод.
Базовані в Індії Seven Islands Shipping Ltd та Great Eastern Shipping попросили Nayara звільнити з їхніх контрактів три танкери
Нові санкції Європейського Союзу, оприлюднені 18 липня, спрямовані проти росії та її енергетичного сектору через війну кремля в Україні. Ці санкції наразі є достатньо впливовими для подальшої діяльності Nayara.
Reuters нагадує, що компанія Nayara була змушена скоротити обсяги виробництва на своєму нафтопереробному заводі потужністю 400 000 барелів на добу через проблеми зі зберіганням палива.
Довідка
Контрольний пакет акцій Nayara належить російським компаніям, включаючи нафтову компанію "Роснефть" (ROSN.MM).
Нагадаємо
УНН повідомляв раніше, що США ставили умову: Індія має вивантажити нафту з російських танкерів, які потрапили під санкції Сполучених Штатів.
База даних на порталі War&Sanctions містить інформацію про 626 суден російського та іранського "тіньового флоту", що забезпечують нелегальні поставки нафти в обхід санкцій. Серед них 20 російських танкерів та 11 іранських суден, які фінансують війну та атаки на Україну.