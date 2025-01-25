США встановили жорсткий дедлайн для Індії щодо російських нафтових танкерів

США вимагає від Індії розвантажити російські танкери з нафтою до 27 лютого.

Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, Індія має вивантажити нафту з російських танкерів, які потрапили під санкції США, до 27 лютого і завершити всі фінансові операції з ними до 12 березня. Такі терміни встановило Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) американського Мінфіну.

За словами міністра нафтової промисловості Панкаджа Джейна Індія продовжить купувати російську нафту, але тільки за ціною, нижчою від встановленої Заходом стелі в $60 за барель, і якщо в її продажі та транспортуванні не братимуть участі компанії та судна, що перебувають під санкціями.

10 січня США ввели санкції проти російського нафтового сектора. Зокрема, під них потрапили понад 180 танкерів "тіньового флоту", "Газпром нафту", "Сургутнефтегаз", великі страховики ("Альфа-страхування" та "Ингосстрах"), а також шість топ-менеджерів нафтогазових компаній.

За оцінкою Rystad Energy, через це Індія може втратити до 500 тис. барелів сировини на добу. Після початку повномасштабного вторгнення рф на Україну, Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, яку їй продавали з великою знижкою.

За підсумками минулого року москва експортувала в Нью-Делі 1,7 млн барелів на день, або майже половину всіх морських поставок цього ресурсу. Повідомляється, що індійські заводи вже домовилися про закупівлі сировини в Омані та ОАЕ.

Також було розпочато переговори з Саудівською Аравією і промацували ґрунт у Західній Африці, розповіло знайоме із ситуацією джерело Platts.

Найбільша нафтопереробна компанія Індії Indian Oil Corporation повідомила, що новими постачальниками можуть стати країни ОПЕК, США, Гайана і Бразилія.

Нагадаємо

Нафта марки Brent та WTI подорожчали на тлі скорочення поставок з росії та країн ОПЕК. Аналітики прогнозують зниження цін на нафту в 2025 році порівняно з 2024.