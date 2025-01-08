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Нафта дорожчає на тлі скорочення поставок ОПЕК, даних про зайнятість у США

Нафта дорожчає на тлі скорочення поставок ОПЕК, даних про зайнятість у США

Київ • УНН

 • 23286 перегляди

Нафта марки Brent та WTI подорожчали на тлі скорочення поставок з росії та країн ОПЕК. Аналітики прогнозують зниження цін на нафту в 2025 році порівняно з 2024.

Ціни на нафту зросли в середу, на тлі того, як поставки з росії та країн-членів ОПЕК скоротилися, тоді як дані, що показують несподіване зростання вакансій у США, вказують на розширення економічної активності та подальше зростання попиту на нафту, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Нафта марки Brent зросла на 37 центів, або 0,5%, до $77,42 за барель о 07:30 за Грінвічем (09:30 за Києвом). Американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 44 центи, або на 0,6%, до $74,69.

Видобуток нафти в країнах Організації країн-експортерів нафти впав у грудні після двох місяців зростання, показало опитування Reuters. Технічне обслуговування родовищ в Об'єднаних Арабських Еміратах компенсувало зростання видобутку Нігерії та зростання в інших країнах групи.

У росії видобуток нафти в середньому становив 8,971 млн барелів на день у грудні, що нижче за цільовий показник країни, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на міністерство енергетики.

На економічному фронті в листопаді в США зросла кількість вакансій, а кількість звільнень була низька, працівники звільнялися неохоче, показало дослідження.

"Сильні економічні дані США продовжують зміцнювати перспективи економіки США та попиту на нафту, чому також сприяє більш значне, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти", - сказав ринковий стратег IG Єп Джун Ронг.

Надалі аналітики очікують, що ціни на нафту в середньому знизяться цього року у порівнянні з показниками 2024 року, частково через збільшення видобутку в країнах, що не належать до ОПЕК.

"Ми дотримуємося нашого прогнозу за середньою ціною на нафту марки Brent у 76 доларів за барель у 2025 році, що нижче за середній показник у 80 доларів за барель у 2024 році", - ідеться в клієнтській записці BMI, підрозділу Fitch Group.

США планують посилити санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту - Reuters06.01.25, 10:30 • 32111 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
opekОПЕК
niheriiaНігерія
obiednani-arabski-emiratyОб'єднані Арабські Емірати
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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