Нефть дорожает на фоне сокращения поставок ОПЕК, данных о занятости в США

ukenru
Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
 • 104185 просмотра

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Эксклюзив
Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
 • 140080 просмотра

Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
 • 144395 просмотра

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
 • 143105 просмотра

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 131850 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
 • 174873 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 240003 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 496870 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 340120 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 454922 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На дне Финского залива нашли якорь танкера, которым могли порвать подводные кабели

На дне Финского залива нашли якорь танкера, которым могли порвать подводные кабели

 • 100047 просмотра
Президент Азербайджана назвал Армению "фашистским государством" и пригрозил ее уничтожением

Президент Азербайджана назвал Армению "фашистским государством" и пригрозил ее уничтожением

 • 70575 просмотра
Страны Балтии готовят помощь Молдове после прекращения поставок ей газа - совместное заявление

Страны Балтии готовят помощь Молдове после прекращения поставок ей газа - совместное заявление

 • 88900 просмотра
Враг атакует: какие области под угрозой атаки: какие области под угрозой атаки

Враг атакует: какие области под угрозой атаки: какие области под угрозой атаки

 • 102479 просмотра
Мощный взрыв и пожар на стратегическом объекте в российском енгельсе

Мощный взрыв и пожар на стратегическом объекте в российском енгельсе

 • 65962 просмотра
публикации
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 146616 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 150953 просмотра
Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

 • 160886 просмотра
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 232719 просмотра
Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

 • 496870 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

08:35 • 8770 просмотра
«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

 • 110946 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись после двух лет брака

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись после двух лет брака

 • 108305 просмотра
«Тут и не откажешь": Леся Никитюк выходит замуж

«Тут и не откажешь": Леся Никитюк выходит замуж

 • 113172 просмотра
Лавина плюшевых мишек: в американской хоккейной лиге новый мировой рекорд по попаданию мягких игрушек на ледовый каток

Лавина плюшевых мишек: в американской хоккейной лиге новый мировой рекорд по попаданию мягких игрушек на ледовый каток

 • 111423 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Нефть дорожает на фоне сокращения поставок ОПЕК, данных о занятости в США

Нефть дорожает на фоне сокращения поставок ОПЕК, данных о занятости в США

Киев  •  УНН

 • 6851 просмотра

Read in English

Нефть марки Brent и WTI подорожали на фоне сокращения поставок из России и стран ОПЕК. Аналитики прогнозируют снижение цен на нефть в 2025 году по сравнению с 2024.

Цены на нефть выросли в среду, на фоне того, как поставки из россии и стран-членов ОПЕК сократились, тогда как данные, показывающие неожиданный рост вакансий в США, указывают на расширение экономической активности и дальнейший рост спроса на нефть, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Нефть марки Brent выросла на 37 центов, или 0,5%, до $77,42 за баррель в 07:30 по Гринвичу (09:30 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 44 цента, или на 0,6%, до $74,69.

Добыча нефти в странах Организации стран-экспортеров нефти упала в декабре после двух месяцев роста, показал опрос Reuters. Техническое обслуживание месторождений в Объединенных Арабских Эмиратах компенсировало рост добычи Нигерии и рост в других странах группы.

В россии добыча нефти в среднем составила 8,971 млн баррелей в день в декабре, что ниже целевого показателя страны, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министерство энергетики.

На экономическом фронте в ноябре в США выросло количество вакансий, а количество увольнений было низким, работники увольнялись неохотно, показало исследование.

"Сильные экономические данные США продолжают укреплять перспективы экономики США и спроса на нефть, чему также способствует более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти", - сказал рыночный стратег IG Йеп Джун Ронг.

В дальнейшем аналитики ожидают, что цены на нефть в среднем снизятся в этом году по сравнению с показателями 2024 года, частично из-за увеличения добычи в странах, не принадлежащих к ОПЕК.

"Мы придерживаемся нашего прогноза по средней цене на нефть марки Brent в 76 долларов за баррель в 2025 году, что ниже среднего показателя в 80 долларов за баррель в 2024 году", - говорится в клиентской записке BMI, подразделения Fitch Group.

США планируют ужесточить санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть - Reuters6 янв. 2025, 08:30 • 30336 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
opekОПЕК
nigeriyaНигерия
obedinennie-arabskie-emiratiОбъединенные Арабские Эмираты
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты