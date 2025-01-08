Нефть дорожает на фоне сокращения поставок ОПЕК, данных о занятости в США

Цены на нефть выросли в среду, на фоне того, как поставки из россии и стран-членов ОПЕК сократились, тогда как данные, показывающие неожиданный рост вакансий в США, указывают на расширение экономической активности и дальнейший рост спроса на нефть, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Нефть марки Brent выросла на 37 центов, или 0,5%, до $77,42 за баррель в 07:30 по Гринвичу (09:30 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 44 цента, или на 0,6%, до $74,69.

Добыча нефти в странах Организации стран-экспортеров нефти упала в декабре после двух месяцев роста, показал опрос Reuters. Техническое обслуживание месторождений в Объединенных Арабских Эмиратах компенсировало рост добычи Нигерии и рост в других странах группы.

В россии добыча нефти в среднем составила 8,971 млн баррелей в день в декабре, что ниже целевого показателя страны, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министерство энергетики.

На экономическом фронте в ноябре в США выросло количество вакансий, а количество увольнений было низким, работники увольнялись неохотно, показало исследование.

"Сильные экономические данные США продолжают укреплять перспективы экономики США и спроса на нефть, чему также способствует более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти", - сказал рыночный стратег IG Йеп Джун Ронг.

В дальнейшем аналитики ожидают, что цены на нефть в среднем снизятся в этом году по сравнению с показателями 2024 года, частично из-за увеличения добычи в странах, не принадлежащих к ОПЕК.

"Мы придерживаемся нашего прогноза по средней цене на нефть марки Brent в 76 долларов за баррель в 2025 году, что ниже среднего показателя в 80 долларов за баррель в 2024 году", - говорится в клиентской записке BMI, подразделения Fitch Group.

США планируют ужесточить санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть - Reuters