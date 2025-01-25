США установили жесткий дедлайн для Индии по российским нефтяным танкерам в отношении российских нефтяных танкеров
Киев • УНН
США требует от Индии разгрузить российские танкеры с нефтью до 27 февраля и завершить финансовые операции до 12 марта. Индия, крупнейший покупатель российской нефти, ищет новых поставщиков среди стран ОПЕК, США и других.
США требует от Индии разгрузить российские танкеры с нефтью до 27 февраля.
Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, Индия должна выгрузить нефть с российских танкеров, попавших под санкции США, до 27 февраля и завершить все финансовые операции с ними до 12 марта. Такие сроки установило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.
По словам министра нефтяной промышленности Панкаджа Джейна Индия продолжит покупать российскую нефть, но только по цене ниже установленного Западом потолка в $60 за баррель, и если в ее продаже и транспортировке не будут участвовать компании и суда, находящиеся под санкциями.
10 января США ввели санкции против российского нефтяного сектора. В частности, под них попали более 180 танкеров «теневого флота», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», крупные страховщики («Альфа-страхование» и «Ингосстрах»), а также шесть топ-менеджеров нефтегазовых компаний.
По оценке Rystad Energy, из-за этого Индия может потерять до 500 тыс. баррелей сырья в сутки. После начала полномасштабного вторжения рф на Украину, Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, которую ей продавали с большой скидкой.
По итогам прошлого года москва экспортировала в Нью-Дели 1,7 млн баррелей в день, или почти половину всех морских поставок этого ресурса. Сообщается, что индийские заводы уже договорились о закупках сырья в Омане и ОАЭ.
Также были начаты переговоры с Саудовской Аравией и прощупывалась почва в Западной Африке, рассказал знакомый с ситуацией источник Platts.
Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии Indian Oil Corporation сообщила, что новыми поставщиками могут стать страны ОПЕК, США, Гайана и Бразилия.
Напомним
Нефть марки Brent и WTI подорожали на фоне сокращения поставок из России и стран ОПЕК. Аналитики прогнозируют снижение цен на нефть в 2025 году по сравнению с 2024.