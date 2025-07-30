Reuters: поставщики судов отказываются от сотрудничества с зарубежным активом «Роснефти» — индийской Nayara
Киев • УНН
Владельцы трех судов, зафрахтованных индийской Nayara Energy, просят расторгнуть контракты. Решение связано с влиянием новых санкций ЕС, направленных против российского энергетического сектора.
Владельцы ряда судов, зафрахтованных компанией Nayara Energy, мажоритарным владельцем которой являются российские компании, настаивают на прекращении контракта с компанией. Индийская Nayara имеет отношение к нефтяной компании "Роснефть" и занимает третье место среди нефтеперерабатывающих заводов в южноазиатской стране.
Передает УНН со ссылкой на эксклюзив от Reuters.
Детали
Владельцы трех судов, зафрахтованных индийской компанией Nayara Energy, попросили расторгнуть свои контракты с компанией. Решение связано с влиянием санкций ЕС, которые наложены на этот нефтеперерабатывающий завод.
Базирующиеся в Индии Seven Islands Shipping Ltd и Great Eastern Shipping попросили Nayara освободить из их контрактов три танкера
Новые санкции Европейского Союза, обнародованные 18 июля, направлены против России и ее энергетического сектора из-за войны Кремля в Украине. Эти санкции сейчас достаточно влиятельны для дальнейшей деятельности Nayara.
Reuters напоминает, что компания Nayara была вынуждена сократить объемы производства на своем нефтеперерабатывающем заводе мощностью 400 000 баррелей в сутки из-за проблем с хранением топлива.
Справка
Контрольный пакет акций Nayara принадлежит российским компаниям, включая нефтяную компанию "Роснефть" (ROSN.MM).
Напомним
УНН сообщал ранее, что США ставили условие: Индия должна выгрузить нефть из российских танкеров, попавших под санкции Соединенных Штатов.
База данных на портале War&Sanctions содержит информацию о 626 судах российского и иранского "теневого флота", обеспечивающих нелегальные поставки нефти в обход санкций. Среди них 20 российских танкеров и 11 иранских судов, которые финансируют войну и атаки на Украину.