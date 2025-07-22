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Санкції ЄС зірвали експорт з індійського НПЗ, пов’язаного з рф

Київ • УНН

 • 390 перегляди

Судновласники та нафтові трейдери дистанціюються від індійської компанії Nayara Energy Ltd. після включення її до санкційного пакета ЄС. Танкер Talara розвернувся та покинув порт Вадінар, не завантаживши пальне, а Nayara почала вимагати передоплату через побоювання щодо платежів.

Санкції ЄС зірвали експорт з індійського НПЗ, пов’язаного з рф

Судновласники та нафтові трейдери почали дистанціюватися від підтримуваної Росією індійської компанії Nayara Energy Ltd. після того, як вона потрапила до останнього пакета санкцій Європейського Союзу. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє видання принаймні один танкер - Talara - розвернувся та покинув порт Вадінар у неділю. За словами суднових брокерів, судно мало забрати вантаж пального - ймовірно, дизельного пального - від Nayara, але бронювання було скасовано після санкцій, запроваджених у п’ятницю, і вантаж так і не було завантажено.

Брокери додають, що цього тижня власники суден почали з обережністю ставитися до будь-яких операцій із Nayara -- як із експорту пального, так і з імпорту нафти. "Роснефть" володіє 49,13% акцій індійського нафтопереробника.

Судно Talara зараз перебуває в режимі очікування біля узбережжя Індії. Його відмова від завантаження посилила побоювання довкола Nayara, яка, за повідомленнями трейдерів, почала вимагати передоплату або акредитиви ще до завантаження пального

- зауважує видання.

На думку трейдерів, такі вимоги можуть свідчити про побоювання щодо ускладнень із платежами після відвантаження або інші фінансові труднощі. Це викликає занепокоєння на ринку: учасники сумніваються, чи зможуть вони брати участь у майбутніх тендерах Nayara, адже галузевим стандартом залишається оплата через 15–30 днів після завантаження.

Світові спостерігачі нафтового ринку стежать за ситуацією, намагаючись зрозуміти, чи пошириться ця обережність із боку судновласників також на трейдерів і фінансові установи.

Нова стеля цін на нафту, відключення від SWIFT, тіньовий флот, Nord Stream та китайські банки: що у новому пакеті санкцій ЄС проти рф18.07.25, 11:28 • 119254 перегляди

За останні дні індійські нафтопереробники звертаються до ЄС із проханням надати роз’яснення щодо санкцій проти Nayara та заборони на постачання дизпального, виготовленого з російської нафти.

Власники суден у Греції, Норвегії та інших європейських країнах контролюють значну частину світового флоту, і, ймовірно, певною мірою дотримуватимуться європейських санкцій. Водночас, з початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році грецькі судновласники відігравали ключову роль у транспортуванні російської нафти, особливо коли її вартість залишалася нижчою за встановлену цінову стелю.

У відповідь на санкції компанія Nayara заявила, що вивчає юридичні та інші варіанти для захисту своїх інтересів, а "Роснефть" назвала санкції ЄС "необґрунтованими та незаконними".

Як зазначає Reuters Nayara у своїй заяві у понеділок назвала санкції ЄС "несправедливими і односторонніми", підкресливши, що компанія працює в межах індійського законодавства. Індійський уряд також висловив незгоду з рішенням Брюсселя, заявивши, що не визнає односторонні санкції, які не ухвалювалися в рамках ООН.

Доповнення

Nayara Energy – один із двох приватних експортерів пального в Індії. Вона частково належить російській компанії "Роснєфть", яка перебуває під численними санкціями з боку Заходу через війну проти України.

Грецькі танкери продовжать транспортувати російську нафту попри нові санкції ЄС - Reuters19.07.25, 00:28 • 5857 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
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Індія
Європейський Союз
Брюссель
Норвегія
Греція
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