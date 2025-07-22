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Санкции ЕС сорвали экспорт с индийского НПЗ, связанного с рф

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Судовладельцы и нефтяные трейдеры дистанцируются от индийской компании Nayara Energy Ltd. после включения ее в санкционный пакет ЕС. Танкер Talara развернулся и покинул порт Вадинар, не загрузив топливо, а Nayara начала требовать предоплату из-за опасений относительно платежей.

Санкции ЕС сорвали экспорт с индийского НПЗ, связанного с рф

Судовладельцы и нефтяные трейдеры начали дистанцироваться от поддерживаемой россией индийской компании Nayara Energy Ltd. после того, как она попала в последний пакет санкций Европейского Союза. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как сообщает издание, по крайней мере один танкер — Talara — развернулся и покинул порт Вадинар в воскресенье. По словам судовых брокеров, судно должно было забрать груз топлива — вероятно, дизельного топлива — от Nayara, но бронирование было отменено после санкций, введенных в пятницу, и груз так и не был загружен.

Брокеры добавляют, что на этой неделе владельцы судов начали с осторожностью относиться к любым операциям с Nayara — как по экспорту топлива, так и по импорту нефти. "Роснефть" владеет 49,13% акций индийского нефтепереработчика.

Судно Talara сейчас находится в режиме ожидания у побережья Индии. Его отказ от загрузки усилил опасения вокруг Nayara, которая, по сообщениям трейдеров, начала требовать предоплату или аккредитивы еще до загрузки топлива

— отмечает издание.

По мнению трейдеров, такие требования могут свидетельствовать об опасениях относительно осложнений с платежами после отгрузки или других финансовых трудностей. Это вызывает беспокойство на рынке: участники сомневаются, смогут ли они участвовать в будущих тендерах Nayara, ведь отраслевым стандартом остается оплата через 15–30 дней после загрузки.

Мировые наблюдатели нефтяного рынка следят за ситуацией, пытаясь понять, распространится ли эта осторожность со стороны судовладельцев также на трейдеров и финансовые учреждения.

Новый потолок цен на нефть, отключение от SWIFT, теневой флот, Nord Stream и китайские банки: что в новом пакете санкций ЕС против рф18.07.25, 11:28 • 119254 просмотра

За последние дни индийские нефтепереработчики обращаются к ЕС с просьбой предоставить разъяснения относительно санкций против Nayara и запрета на поставки дизельного топлива, произведенного из российской нефти.

Владельцы судов в Греции, Норвегии и других европейских странах контролируют значительную часть мирового флота, и, вероятно, в определенной степени будут соблюдать европейские санкции. В то же время, с начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году греческие судовладельцы играли ключевую роль в транспортировке российской нефти, особенно когда ее стоимость оставалась ниже установленного ценового потолка.

В ответ на санкции компания Nayara заявила, что изучает юридические и другие варианты для защиты своих интересов, а "Роснефть" назвала санкции ЕС "необоснованными и незаконными".

Как отмечает Reuters, Nayara в своем заявлении в понедельник назвала санкции ЕС "несправедливыми и односторонними", подчеркнув, что компания работает в рамках индийского законодательства. Индийское правительство также выразило несогласие с решением Брюсселя, заявив, что не признает односторонние санкции, которые не принимались в рамках ООН.

Дополнение

Nayara Energy – один из двух частных экспортеров топлива в Индии. Она частично принадлежит российской компании "Роснефть", которая находится под многочисленными санкциями со стороны Запада из-за войны против Украины.

Греческие танкеры продолжат транспортировать российскую нефть, несмотря на новые санкции ЕС - Reuters19.07.25, 00:28 • 5857 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Reuters
Bloomberg L.P.
Организация Объединенных Наций
Индия
Европейский Союз
Брюссель
Норвегия
Греция
Украина
Tesla
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