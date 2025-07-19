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Греческие танкеры продолжат транспортировать российскую нефть, несмотря на новые санкции ЕС - Reuters

Киев • УНН

 • 770 просмотра

Греческие судоходные компании, перевозящие российскую нефть, вероятно, продолжат поставки, несмотря на новый пакет санкций ЕС. Они будут соблюдать установленный ценовой потолок, обеспечивая около 20% торговли.

Греческие танкеры продолжат транспортировать российскую нефть, несмотря на новые санкции ЕС - Reuters

Операторы греческих танкеров, перевозящих разрешенную к экспорту российскую нефть, вероятно, продолжат эти поставки, несмотря на новый пакет санкций Европейского Союза против России. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в судоходстве, передает УНН.

Подробности

По информации источников информагентства, греческие судоходные компании, которые ежемесячно осуществляют десятки рейсов с российской нефтью и обеспечивают, по оценкам, около 20% всей торговли, продолжат поставки в максимально возможных объемах.

Хотя это будет сложнее, такие операции все еще возможны. Пока трейдеры продолжают покупать нефть по установленной цене, мало что изменится - мы будем придерживаться нового потолка

- сообщил источник в греческой судоходной компании, участвующей в перевозке нефти.

Отмечается, что в настоящее время значительная часть российской нефти экспортируется так называемым "теневым флотом" нерегулируемых танкеров.

Как пишет Reuters, данные о судоходстве показывают, что суда, принадлежащие Греции и входящие в крупнейший в мире танкерный флот, также перевозят часть российской сырой нефти, которая не подпадает под санкции или не превышает установленного ценового лимита.

Напомним

Совет ЕС утвердил 18-й пакет санкций против России, охватывающий энергетический, банковский и военный секторы. Ограничения включают снижение потолка цены на нефть, запрет транзакций с "Северным потоком" и расширение списка подсанкционных лиц и компаний.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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