Свириденко: шаг, который необходим Украине, - санкции от США против рф

Украина приветствует решение Совета ЕС об утверждении 18-го пакета санкций против россии, но этого недостаточно. Санкции должны усиливаться, пока продолжается война. Следующий пункт, который необходим Киеву, - санкции от США против рф. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко во время встречи с журналистами, на которой присутствовал корреспондент УНН.

Сколько еще нужно пакетов (санкций против рф- ред.)? Ответ только один - пока продолжается война, должно быть усиление санкционной политики со стороны европейцев, со стороны американцев. Поэтому мы ожидали этот 18 пакет санкций, мы ожидали, что Словакия снимет вето, что собственно и произошло вчера. На самом деле мы рады, что наши партнеры нас услышали. Следующий пункт, который для нас очень важен, - это санкции от США. Это будет существенный, весомый, фактор по ограничению способности россии продолжать войну - сказала Свириденко.

Напомним

Совет ЕС утвердил 18-й пакет санкций против россии, охватывающий энергетический, банковский и военный секторы. Ограничения включают снижение потолка цены на нефть, запрет транзакций с "Северным потоком" и расширение списка подсанкционных лиц и компаний.

Словакия накануне заявила, что позволит одобрение 18-го пакета санкций ЕС против россии 18 июля. Премьер-министр страны Роберт Фицо, который блокировал санкции, теперь договорился с Еврокомиссией о гарантиях относительно цен на газ и его возможного дефицита на фоне намерения запрета импорта российского газа блоком.