Свириденко: крок, який необхідний Україні, - санкції від США проти рф

Україна вітає рішення Ради ЄС щодо затвердження 18-го пакету санкцій проти росії, але цього недостатньо. Санкції мають посилюватися, поки триває війна. Наступний пункт, який необхідний Києву, - санкції від США проти рф. Про це заявила прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній кореспондент УНН.

Скільки ще потрібно пакетів (санкцій проти рф - ред.)? Відповідь лише одна - поки триває війна, має бути посилення санкційної політики з боку європейців, з боку американців. Тому ми очікували цей 18 пакет санкції, ми очікували, що Словаччина зніме вето, що власне і сталося вчора. Насправді ми раді, що наші партнери нас почули. Наступний пункт, який для нас дуже важливий, - це санкції від США. Це буде суттєвий, вагомий, чинник щодо обмеження здатності росії продовжувати війну - сказала Свириденко.

Нагадаємо

Рада ЄС затвердила 18-й пакет санкцій проти росії, що охоплює енергетичний, банківський та військовий сектори. Обмеження включають зниження стелі ціни на нафту, заборону транзакцій з "Північним потоком" та розширення списку підсанкційних осіб і компаній.

Словаччина напередодні заявила, що дозволить схвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти росії 18 липня. Прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо, який блокував санкції, тепер домовився з Єврокомісією про гарантії щодо цін на газ та його можливого дефіциту на тлі наміру заборони імпорту російського газу блоком.