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Грецькі танкери продовжать транспортувати російську нафту попри нові санкції ЄС - Reuters

Київ • УНН

 • 888 перегляди

Грецькі судноплавні компанії, що перевозять російську нафту, ймовірно, продовжать поставки, незважаючи на новий пакет санкцій ЄС. Вони дотримуватимуться встановленої цінової стелі, забезпечуючи близько 20% торгівлі.

Грецькі танкери продовжать транспортувати російську нафту попри нові санкції ЄС - Reuters

Оператори грецьких танкерів, що перевозять дозволену до експорту російську нафту, ймовірно, продовжать продовжать ці поставки, попри новий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії. Про це пише інформує агенція Reuters з посиланням на джерела у судноплавстві, передає УНН.

Деталі

За інформацією джерел інформагенції, грецькі судноплавні компанії, які щомісяця здійснюють десятки рейсів із російською нафтою та забезпечують, за оцінками, близько 20% усієї торгівлі, продовжать поставки в максимально можливих обсягах.

Хоча це буде складніше, такі операції все ще можливі. Доки трейдери продовжують купувати нафту за встановленою ціною, мало що зміниться - ми будемо дотримуватися нової стелі

- повідомило джерело в грецькій судноплавній компанії, яке бере участь у перевезенні нафти.

Зазначається, що наразі значна частина російської нафти експортується так званим "тіньовим флотом" нерегульованих танкерів.

Як пише Reuters, дані про судноплавство показують, що судна, які належать Греції та входять до найбільшого у світі танкерного флоту, також перевозять частину російської сирої нафти, яка не підпадає під санкції або не перевищує встановленого цінового ліміту. 

Нагадаємо

Рада ЄС затвердила 18-й пакет санкцій проти Росії, що охоплює енергетичний, банківський та військовий сектори. Обмеження включають зниження стелі ціни на нафту, заборону транзакцій з "Північним потоком" та розширення списку підсанкційних осіб і компаній.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ЕкономікаНовини Світу
Reuters
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