Ексклюзив
06:00 • 15782 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
05:57 • 14911 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
05:47 • 12364 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
05:18 • 13611 перегляди
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитинаPhoto
05:00 • 20279 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 20338 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 31091 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 50851 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 37919 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 46201 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Імпорт російської нафти до Індії знизився після тиску Вашингтона - Вloomberg

Київ • УНН

 • 1202 перегляди

Постачання російської нафти до Індії у вересні зменшилося на тлі переговорів з США, склавши 1,61 млн барелів на добу. Це на 16% нижче показників минулого року, хоча російська нафта все ще становить близько третини загального імпорту Індії.

Імпорт російської нафти до Індії знизився після тиску Вашингтона - Вloomberg

У вересні постачання російської нафти до Індії зменшилося на тлі переговорів з США, однак вона все ще становить близько третини загального імпорту енергоносіїв країни. За даними Kpler Ltd., обсяги склали 1,61 млн барелів на добу, що менше за серпневі 1,72 млн і на 16% нижче показників минулого року. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Аналітики пояснюють спад кількома факторами: геополітичним тиском, зменшенням знижок на російську нафту та розширенням енергетичного кошика Індії. 

Російські барелі залишаються центральними для індійського ринку сирої нафти, але обсяги стабілізуються на нижчому рівні 

– сказав Суміт Рітолія, провідний аналітик Kpler.

США тим часом намагаються обмежити потоки російської нафти, які, за їхніми словами, допомагають фінансувати війну в Україні. Вашингтон запровадив 50% мито на імпорт індійських товарів, намагаючись змусити Нью-Делі скоротити закупівлі. Водночас проти Китаю, який також є великим покупцем, подібних заходів не вжито.

Індія прагне імпортувати нафту з Ірану та Венесуели для компенсації скорочення російських поставок25.09.25, 14:11 • 3154 перегляди

Індія відреагувала жорстко, заявивши, що продовжить купувати нафту, керуючись своїми економічними інтересами. 

Ми обираємо те, що нам найкраще підходить 

– підкреслила міністр фінансів Нірмала Сітхараман. 

Представник Indian Oil Corporation Анудж Джайн додав, що закупівлі залежатимуть від ринкових умов: "Ми орієнтуємося на базову економіку".

Знижки на російську нафту марки Urals у серпні скоротилися до 1 долара за барель проти Brent – найнижчого рівня з 2022 року. Це також стримало індійські закупівлі. Утім, джерела повідомляють, що у вересні-жовтні знижки зросли до понад 3 доларів за барель, зробивши Urals знову найбільш вигідним джерелом.

Санкції ЄС зірвали експорт з індійського НПЗ, пов’язаного з рф22.07.25, 15:07 • 3862 перегляди

Попри удари дронів по російській енергетичній інфраструктурі, поставки для Індії залишаються стабільними. За словами співрозмовників Bloomberg, нафтопереробні заводи країни мають достатньо Urals для забезпечення потреб щонайменше до листопада.

Дані також свідчать, що росія нарощує експорт: упродовж чотирьох тижнів до 28 вересня середньодобові морські поставки сягнули 3,62 млн барелів – максимального рівня за останні 16 місяців.

Індійський НПЗ у частковій власності "роснефті" намагається повернутися після санкцій - Bloomberg29.09.25, 09:19 • 3539 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Brent
Bloomberg
Венесуела
Індія
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран