$41.750.14
48.240.10
ukenru
10:41 • 6660 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
10:14 • 13879 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
09:25 • 15979 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
09:00 • 16471 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
08:32 • 15421 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
08:03 • 15644 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
07:49 • 15709 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
07:17 • 27072 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 27259 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
15 жовтня, 06:15 • 13556 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
Влада Великої Британії ввела санкції проти "Роснафти" і "Лукойла"

Київ • УНН

 • 834 перегляди

Велика Британія розширила санкційний список, додавши російські нафтові гіганти "Роснафту" та "Лукойл", а також індійську компанію Nayara Energy. Усі активи компаній, що потрапили під обмеження, будуть заморожені на території Сполученого Королівства.

Влада Великої Британії ввела санкції проти "Роснафти" і "Лукойла"

Велика Британія розширила санкційний список, додавши до нього російські нафтові гіганти "Роснафту" та "Лукойл", а також індійську компанію Nayara Energy, співвласником якої є "Роснафта", пише УНН із посиланням на офіційний портал уряду Великої Британії.

Деталі

Велика Британія запровадила нові санкції проти російських нафтових гігантів "Роснафти" та "Лукойл". До оновленого санкційного списку, опублікованого 15 жовтня, також увійшла індійська компанія Nayara Energy, співвласником якої є "Роснафта".

Згідно з рішенням британської влади, усі активи компаній та осіб, які потрапили під обмеження, будуть заморожені на території Сполученого Королівства. У документі зазначено, що "Роснафта" та "Лукойл" підтримують уряд росії, продовжуючи діяльність у стратегічно важливому для економіки країни енергетичному секторі.

Раніше Лондон уже застосував персональні санкції проти керівників компаній: до глави "Роснафти" Ігоря Сєчіна у березні 2022 року та очільника "Лукойлу" Вагіта Алекперова у квітні 2022 року. Крім того, у британському санкційному списку вже були деякі представники керівництва "Роснафти" та судна, пов’язані з обома корпораціями.

Доповнення

США санкції щодо "Роснафти" та "Лукойлу" через російське вторгнення в Україну не вводили, але вносили до чорних списків їхні дочірні компанії, а також фізичних осіб, пов'язаних з ними.

Раніше УНН писав, що санкціонований США російський завод з виробництва СПГ в Арктиці здійснив десяту поставку з червня 2025 року. Більшість вантажів прямувала до Китаю. Це демонструє спробу росії обійти західні обмеження та випробувати рішучість США.

Альона Уткіна

ЕкономікаНовини Світу
Війна в Україні
Електроенергія
Індія
Велика Британія
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна