ВАКС стягнув на користь України активи російського бізнесмена Худайнатова
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення частково задовольнити позов Міністерства юстиції до російського бізнесмена Едуарда Худайнатова про стягнення в дохід держави частини його активів на суму понад 400 мільйонів гривень.
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про часткове задоволення позову Міністерства юстиції України до російського бізнесмена Едуарда Худайнатова щодо стягнення його активів у дохід держави. Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту, передає УНН.
Деталі
Вищий антикорупційний суд 26 січня 2024 року ухвалив рішення про часткове задоволення позову Міністерства юстиції України до Худайнатова Едуарда Юрійовича, треті особи, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору: Todwick Holdings Ltd, Cicerone Holding B.V., Bogstonе Holding B.V., ТОВ "Альянс Холдинг", ТОВ "Інвест-регіон", Коларов Іван, Eatongate Holdings Limited, ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", ТОВ "Рентойл", ТОВ "Альянс-Україна", ТОВ "Альянс Ойл Україна", Shell Overseas Investments BV про застосування санкції та стягнення активів
Зазначається, що ВАКС застосував до Худайнатова санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції", та стягнув у дохід держави 100% частки у статутному капіталі ТОВ "НК "Альянс-Україна" у розмірі 447 604 842,76 грн.
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Доповнення
Натомість суд відмовив у задоволенні позовних вимог у частині стягнення в дохід держави 49% частки у статутному капіталі ТОВ "Альянс Холдинг" у розмірі 270 836 475 грн. У цій частині Мін’юст готує апеляційну скаргу.
Довідково
Едуард Худайнатов - власник ВАТ "Незалежна нафтогазова компанія", колишній перший віцепрезидент, заступник голови правління, член ради директорів ПАТ "НК "Роснафта".
Позов про застосування санкцій до Худайнатова Міністерство юстиції подало 4 жовтня 2023 року.
Нагадаємо
Вищий антикорупційний суд України конфіскував 2,25 мільйона гривень у депутата Марганецької міської ради через необґрунтованість активів. Було встановлено, що кошти не могли бути отримані з законних джерел.