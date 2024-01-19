ВАКС вимагає стягнути з депутата Марганецької міськради 2,25 млн грн через придбання елітної нерухомості у Дніпрі

Вищий Антикорупційний Суд за матеріалами НАЗК стягнув 2,25 млн грн з депутата Марганецької міськради. Про це повідомила пресслужба НАЗК, передає УНН.

19 січня 2024 року колегія суддів ВАКС частково задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів та стягнення їх у дохід держави з депутата Марганецької міськради на Дніпропетровщині. – йдеться у повідомлення САП.

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Зазначається, що у декларації за 2020 рік у депутата значиться придбання житлового будинку та земельної ділянки в Дніпрі загальною вартістю 2 млн 900 тис. грн.

Під час аналізу майнового стану та доходів детективи з’ясували, що частина грошових коштів, необхідних для набуття цих активів, а саме 2,258 млн грн не могли бути отримані за рахунок законних доходів.

У НАЗК також додали, що їхній запит від агентства депутат проігнорував. Таким чином не скориставшись своїм правом надати письмові пояснення щодо джерел походження грошових коштів для придбання зазначених об’єктів нерухомості. Тож НАЗК направило матеріали стосовно депутата міськради до САП "для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активу необґрунтованим та стягнення його в дохід держави".

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За результатами розгляду позову ВАКС частково задовольнив вимоги прокурора: визнав частину активів необґрунтованими та постановив стягнути понад 2,25 млн грн.