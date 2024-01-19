ВАКС требует взыскать с депутата Марганецкого горсовета 2,25 млн грн из-за приобретения элитной недвижимости в Днепре

Высший Антикоррупционный Суд по материалам НАПК взыскал 2,25 млн грн с депутата Марганецкого горсовета. Об этом сообщила пресс-служба НАПК, передает УНН.

19 января 2024 года коллегия судей ВАКС частично удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованными активов и взыскании их в доход государства с депутата Марганецкого горсовета на Днепропетровщине. - говорится в сообщении САП.

Детали

Отмечается, что в декларации за 2020 год у депутата значится приобретение жилого дома и земельного участка в Днепре общей стоимостью 2 млн 900 тыс. грн.

Во время анализа имущественного состояния и доходов детективы выяснили, что часть денежных средств, необходимых для приобретения этих активов, а именно 2,258 млн грн не могли быть получены за счет законных доходов.

В НАПК также добавили, что их запрос от агентства депутат проигнорировал. Таким образом не воспользовавшись своим правом предоставить письменные объяснения относительно источников происхождения денежных средств для приобретения указанных объектов недвижимости. Поэтому НАПК направило материалы в отношении депутата горсовета в САП "для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании актива необоснованным и взыскании его в доход государства".

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По результатам рассмотрения иска ВАКС частично удовлетворил требования прокурора: признал часть активов необоснованными и постановил взыскать более 2,25 млн грн.