ВАКС взыскал в пользу Украины активы российского бизнесмена Худайнатова

Высший антикоррупционный суд принял решение о частичном удовлетворении иска Министерства юстиции Украины к российскому бизнесмену Эдуарду Худайнатову о взыскании его активов в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба Минюста, передает УНН.

Детали

Высший антикоррупционный суд 26 января 2024 года принял решение о частичном удовлетворении иска Министерства юстиции Украины к Худайнатову Эдуарду Юрьевичу, третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора: Todwick Holdings Ltd, Cicerone Holding B.V., Bogstonе Holding B.V., ООО "Альянс Холдинг", ООО "Инвест-регион", Коларов Иван, Eatongate Holdings Limited, ООО "Нефтяная компания "Альянс-Украина", ООО "Рентойл", ООО "Альянс-Украина", ООО "Альянс Ойл Украина", Shell Overseas Investments BV о применении санкции и взыскании активов - резюмировали в ведомстве.

Отмечается, что ВАКС применил к Худайнатову санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях", и взыскал в доход государства 100% доли в уставном капитале ООО "НК "Альянс-Украина" в размере 447 604 842,76 грн.

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Дополнение

Зато суд отказал в удовлетворении исковых требований в части взыскания в доход государства 49% доли в уставном капитале ООО "Альянс Холдинг" в размере 270 836 475 грн. В этой части Минюст готовит апелляционную жалобу.

Справочно

Эдуард Худайнатов - владелец ОАО "Независимая нефтегазовая компания", бывший первый вице-президент, заместитель председателя правления, член совета директоров ПАО "НК "Роснефть".

Иск о применении санкций к Худайнатову Министерство юстиции подало 4 октября 2023 года.

Напомним,

Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал 2,25 миллиона гривен у депутата Марганецкого городского совета из-за необоснованности активов. Было установлено, что средства не могли быть получены из законных источников.