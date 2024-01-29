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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  188508 просмотра

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26 январь 2024, 09:56  •  261893 просмотра

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  243514 просмотра

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25 январь 2024, 08:30  •  259727 просмотра

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  218715 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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ВАКС взыскал в пользу Украины активы российского бизнесмена Худайнатова

Высший антикоррупционный суд принял решение частично удовлетворить иск Министерства юстиции к российскому бизнесмену Эдуарду Худайнатову о взыскании в доход государства части его активов на сумму более 400 миллионов гривен.

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Принцессу Уэльскую выписали из больницы через две недели после операции

Принцесса Кейт вернулась домой через две недели после того, как перенесла операцию на брюшной полости в лондонской больнице. Тем временем король Чарльз остается в больнице после лечения прблемы с предстательной железой.

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Принцессу Уэльскую выписали из больницы через две недели после операции

Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: прокуратура настаивает на аресте с залогом для подозреваемых

Прокуратура просит в суде ареста с возможностью внесения залога в размере 268 миллионов гривен для каждого из четырех подозреваемых, включая бывшего чиновника Минобороны, в схеме хищения 1,5 миллиарда гривен государственных средств на закупку боеприпасов.

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Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: прокуратура настаивает на аресте с залогом для подозреваемых

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Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и лишил ее всех наград с 25 декабря 2021 года из-за положительного допинг-теста.

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россия формирует "строительные отряды" из студентов для отправки на оккупированные украинские территории. Эти отряды будут использоваться для трудовых работ и строительства фортификационных сооружений.

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россияне создают "строительные отряды" для отправки на ВОТ

Дело о геноциде: суд ООН в пятницу вынесет решение по юрисдикции

В пятницу высший суд ООН вынесет решение относительно того, имеет ли он юрисдикцию рассматривать дело, поданное Украиной.

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Дело о геноциде: суд ООН в пятницу вынесет решение по юрисдикции

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Правоохранители задержали 53-летнего "смотрящего" за выбивание долгов.

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На Прикарпатье задержали "смотрящего" за выбивание долгов - полиция

На Ривненщине эпидпорог по гриппу и ОРВИ превысил 34%: часть школ перевели на дистанционку

В Ровенской области Украины шесть школ временно перешли на дистанционное обучение из-за значительного роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями.

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На Ривненщине эпидпорог по гриппу и ОРВИ превысил 34%: часть школ перевели на дистанционку

В Украине откроют языковые курсы для военнослужащих - уполномоченный

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь объявил о планах создать курсы украинского языка для военных Вооруженных сил.

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В Украине откроют языковые курсы для военнослужащих - уполномоченный

Большинство украинцев в свободное время предпочитают встречи с друзьями, просмотр телевизора и соцсетей - соцопрос

Большинство украинцев в свободное время предпочитают встречи с друзьями, просмотр телевизора и социальные сети. Молодежь больше общается и пользуется социальными сетями, тогда как старшие люди больше смотрят телевизор и читают.

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Большинство украинцев в свободное время предпочитают встречи с друзьями, просмотр телевизора и соцсетей - соцопрос