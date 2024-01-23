Адвокат отобрал секретные документы у работницы суда - ВАКС

Защитник одного из подозреваемых отобрал у работницы аппарата ВАКС документы, которые охраняются законом. Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд, передает УНН.

Защитник одного из подозреваемых, дело которых рассматривает ВАКС, находясь в коридоре суда и ожидая начала судебного заседания, во время разговора с работницей аппарата завладел документами, которые находились в ее владении - говорится в сообщении суда.

Отмечается, что адвокат проигнорировал неоднократные просьбы работницы аппарата суда вернуть документы.

В суде добавляют, для прекращения неправомерных действий и сохранения защищенной законом информации сообщили Национальную полицию Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины и направили обращение в правоохранительные органы.

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