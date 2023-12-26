Коррупция в Киевском апелляционном суде: ВАКС оставил без изменений меру пресечения одному из судей

Сегодня Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения одному из судей Киевского апелляционного суда, который подозревается в коррупции. Об этом сообщила САП, пишет УНН.

Детали

Постановление ВАКС от 06.12.2023 о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2,5 млн грн залога к одному из судей Киевского апелляционного суда, который подозревается в получении неправомерной выгоды в размере 35 тысяч долларов осталось без изменений.

Также в сообщении говорится, что ввиду того, что за подозреваемого внесен залог, на него возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Напомним

1 декабря о подозрении сообщили четырем судьям Киевского апелляционного суда, которых разоблачили на взятке за снятие ареста с имущества частной компании. Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине.

6 декабря Сливе была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2,5 млн гривен.

Через два дня за подозреваемого судью внесли эти средства.

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