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Коррупция в Киевском апелляционном суде: ВАКС оставил без изменений меру пресечения одному из судей

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 17:05  •  16380 просмотра

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ВАКС оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 2,5 млн грн для судьи Апелляционного суда Киева, подозреваемого во взятке в размере 35 000 долларов США.

Сегодня Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения одному из судей Киевского апелляционного суда, который подозревается в коррупции. Об этом сообщила САП, пишет УНН.

Детали

Постановление ВАКС от 06.12.2023 о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2,5 млн грн залога к одному из судей Киевского апелляционного суда, который подозревается в получении неправомерной выгоды в размере 35 тысяч долларов осталось без изменений.

Также в сообщении говорится, что ввиду того, что за подозреваемого внесен залог, на него возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Напомним

1 декабря о подозрении сообщили четырем судьям Киевского апелляционного суда, которых разоблачили на взятке за снятие ареста с имущества частной компании. Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине. 

6 декабря Сливе была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2,5 млн гривен. 

Через два дня за подозреваемого судью внесли эти средства. 

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

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