Адвокат відібрав таємні документи у працівниці суду - ВАКС

Захисник одного з підозрюваних відібрав у працівниці апарату ВАКС документи, які охороняються законом. Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд, передає УНН.

Захисник одного з підозрюваних, справу яких розглядає ВАКС, перебуваючи в коридорі суду і очікуючи початку судового засідання, під час розмови із працівницею апарату заволодів документами, які перебували у її володінні - йдеться у повідомленні суду.

Зазначається, що адвокат проігнорував неодноразові прохання працівниці апарату суду повернути документи.

У суді додають, для припинення неправомірних дій та збереження захищеної законом інформації повідомили Національну поліцію України та Національне антикорупційне бюро України та спрямували звернення до правоохоронних органів.

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