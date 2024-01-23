Адвокат відібрав таємні документи у працівниці суду - ВАКС
Київ • УНН
У Вищому антикорупційному суді України адвоката звинувачують у вилученні документів, що охороняються законом, у працівника апарату суду. Національна поліція та Антикорупційне бюро були проінформовані.
Захисник одного з підозрюваних відібрав у працівниці апарату ВАКС документи, які охороняються законом. Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд, передає УНН.
Захисник одного з підозрюваних, справу яких розглядає ВАКС, перебуваючи в коридорі суду і очікуючи початку судового засідання, під час розмови із працівницею апарату заволодів документами, які перебували у її володінні
Зазначається, що адвокат проігнорував неодноразові прохання працівниці апарату суду повернути документи.
У суді додають, для припинення неправомірних дій та збереження захищеної законом інформації повідомили Національну поліцію України та Національне антикорупційне бюро України та спрямували звернення до правоохоронних органів.
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