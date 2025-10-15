$41.750.14
10:41
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
10:14
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
09:25
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
09:00
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
08:32
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
08:03
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
07:49
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
07:17
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
07:08
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Власти Великобритании ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла"

Киев • УНН

 • 646 просмотра

Великобритания расширила санкционный список, добавив российские нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл", а также индийскую компанию Nayara Energy. Все активы компаний, попавших под ограничения, будут заморожены на территории Соединенного Королевства.

Власти Великобритании ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла"

Великобритания расширила санкционный список, добавив в него российские нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл", а также индийскую компанию Nayara Energy, совладельцем которой является "Роснефть", пишет УНН со ссылкой на официальный портал правительства Великобритании.

Детали

Великобритания ввела новые санкции против российских нефтяных гигантов "Роснефти" и "Лукойл". В обновленный санкционный список, опубликованный 15 октября, также вошла индийская компания Nayara Energy, совладельцем которой является "Роснефть".

Согласно решению британских властей, все активы компаний и лиц, попавших под ограничения, будут заморожены на территории Соединенного Королевства. В документе указано, что "Роснефть" и "Лукойл" поддерживают правительство россии, продолжая деятельность в стратегически важном для экономики страны энергетическом секторе.

Ранее Лондон уже применил персональные санкции против руководителей компаний: к главе "Роснефти" Игорю Сечину в марте 2022 года и главе "Лукойла" Вагиту Алекперову в апреле 2022 года. Кроме того, в британском санкционном списке уже были некоторые представители руководства "Роснефти" и суда, связанные с обеими корпорациями.

Дополнение

США санкции в отношении "Роснефти" и "Лукойла" из-за российского вторжения в Украину не вводили, но вносили в черные списки их дочерние компании, а также физических лиц, связанных с ними.

Ранее УНН писал, что санкционированный США российский завод по производству СПГ в Арктике осуществил десятую поставку с июня 2025 года. Большинство грузов направлялось в Китай. Это демонстрирует попытку России обойти западные ограничения и испытать решимость США.

Алена Уткина

ЭкономикаНовости Мира
Война в Украине
Электроэнергия
Индия
Великобритания
Китай
Соединённые Штаты
Украина