Власти Великобритании ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла"
Киев • УНН
Великобритания расширила санкционный список, добавив российские нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл", а также индийскую компанию Nayara Energy. Все активы компаний, попавших под ограничения, будут заморожены на территории Соединенного Королевства.
Великобритания расширила санкционный список, добавив в него российские нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл", а также индийскую компанию Nayara Energy, совладельцем которой является "Роснефть", пишет УНН со ссылкой на официальный портал правительства Великобритании.
Детали
Великобритания ввела новые санкции против российских нефтяных гигантов "Роснефти" и "Лукойл". В обновленный санкционный список, опубликованный 15 октября, также вошла индийская компания Nayara Energy, совладельцем которой является "Роснефть".
Согласно решению британских властей, все активы компаний и лиц, попавших под ограничения, будут заморожены на территории Соединенного Королевства. В документе указано, что "Роснефть" и "Лукойл" поддерживают правительство россии, продолжая деятельность в стратегически важном для экономики страны энергетическом секторе.
Ранее Лондон уже применил персональные санкции против руководителей компаний: к главе "Роснефти" Игорю Сечину в марте 2022 года и главе "Лукойла" Вагиту Алекперову в апреле 2022 года. Кроме того, в британском санкционном списке уже были некоторые представители руководства "Роснефти" и суда, связанные с обеими корпорациями.
Дополнение
США санкции в отношении "Роснефти" и "Лукойла" из-за российского вторжения в Украину не вводили, но вносили в черные списки их дочерние компании, а также физических лиц, связанных с ними.
Ранее УНН писал, что санкционированный США российский завод по производству СПГ в Арктике осуществил десятую поставку с июня 2025 года. Большинство грузов направлялось в Китай. Это демонстрирует попытку России обойти западные ограничения и испытать решимость США.
ВАКС взыскал в пользу Украины активы российского бизнесмена Худайнатова29.01.24, 16:55 • 23651 просмотр