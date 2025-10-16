Серед пріоритетів - ширша база та диверсифікація: в Індії відповіли Трампу на тему нафти з рф

Влада Індії прокоментувала слова Дональда Трампа про відмову від російської нафти. Делі заявив, що пріоритетом є захист інтересів індійського споживача та диверсифікація джерел енергопостачання.

Влада Індії прокоментувала слова президента Дональда Трампа про те, що прем'єр країни Південній Азії Нарендра Моді "пообіцяв більше не купувати нафту у росії". Передає УНН із посиланням на сайт індійського відомства. Деталі Нью-Делі прокоментував заяву Вашингтона про те, що Індія згодна відмовитися від закупівлі російської нафти. У заяві представника міністерства закордонних справ Індії Рандхіра Джайсвала зазначається, що "Індія є значним імпортером нафти та газу", і вказано низку деталей щодо цього: Нашим постійним пріоритетом є захист інтересів індійського споживача в умовах нестабільної енергетичної ситуації. Наша імпортна політика повністю керується цією метою - заявив речник Міністерства закордонних справ Індії. У контексті співпраці зі США, Джайсвала зазначив таке: Для забезпечення стабільних цін на енергоносії та надійності постачання Індія розширює джерела енергопостачання відповідно до ринкових умов. - відповідна інформація була оголошена представником Делі. Також він повідомив, що нинішня адміністрація США "виявила зацікавленість у поглибленні енергетичної співпраці з Індією". Речник МЗС Індії зауважив, що "переговори тривають". Доповнення Про те, що у США покладають сподівання на згоду Нью-Делі відкрити ринки для сирої нафти та нафтопродуктів з США, вказував у вересні 2025 року Серхіо Гор, призначений посол США в Індії. Нагадаємо Президент США Дональд Трамп заявляв нещодавно про рішення влади Індії припиненити закупівлю російської нафти. Раніше США запровадили 50-відсоткові мита на індійські товари через ці закупівлі. Нафтопереробні заводи рф у кризі: експорт російських нафтопродуктів впав до мінімуму з початку 2022 року