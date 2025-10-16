$41.760.01
Ексклюзив
09:20
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
07:59
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
07:53
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити заборонено
06:35
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
05:41
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та США
15 жовтня, 20:42
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому стані
15 жовтня, 10:41
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити заборонено
Ексклюзив
07:53
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу мод
07:27
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування
07:09
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"
15 жовтня, 11:45
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ
15 жовтня, 08:15
Серед пріоритетів - ширша база та диверсифікація: в Індії відповіли Трампу на тему нафти з рф

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Влада Індії прокоментувала слова Дональда Трампа про відмову від російської нафти. Делі заявив, що пріоритетом є захист інтересів індійського споживача та диверсифікація джерел енергопостачання.

Серед пріоритетів - ширша база та диверсифікація: в Індії відповіли Трампу на тему нафти з рф

Влада Індії прокоментувала слова президента Дональда Трампа про те, що прем'єр країни Південній Азії Нарендра Моді "пообіцяв більше не купувати нафту у росії".

Передає УНН із посиланням на сайт індійського відомства.

Деталі

Нью-Делі прокоментував заяву Вашингтона про те, що Індія згодна відмовитися від закупівлі російської нафти. У заяві представника міністерства закордонних справ Індії Рандхіра Джайсвала зазначається, що "Індія є значним імпортером нафти та газу", і вказано низку деталей щодо цього:

Нашим постійним пріоритетом є захист інтересів індійського споживача в умовах нестабільної енергетичної ситуації. Наша імпортна політика повністю керується цією метою

- заявив речник Міністерства закордонних справ Індії.

У контексті співпраці зі США, Джайсвала зазначив таке:

Для забезпечення стабільних цін на енергоносії та надійності постачання Індія розширює джерела енергопостачання відповідно до ринкових умов. 

- відповідна інформація була оголошена представником Делі.

Також він повідомив, що нинішня адміністрація США "виявила зацікавленість у поглибленні енергетичної співпраці з Індією". Речник МЗС Індії зауважив, що "переговори тривають".

Доповнення

Про те, що у США покладають сподівання на згоду Нью-Делі відкрити ринки для сирої нафти та нафтопродуктів з США, вказував у вересні 2025 року Серхіо Гор, призначений посол США в Індії.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявляв нещодавно про рішення влади Індії припиненити закупівлю російської нафти.

Раніше США запровадили 50-відсоткові мита на індійські товари через ці закупівлі.

Нафтопереробні заводи рф у кризі: експорт російських нафтопродуктів впав до мінімуму з початку 2022 року
15.10.25, 21:09

Ігор Тележніков

