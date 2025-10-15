Нафтопереробні заводи рф у кризі: експорт російських нафтопродуктів впав до мінімуму з початку 2022 року

Триваючі удари по НПЗ створили умови істотного зниженння поставок нафтопродуктів рф. Експорт очищеного палива з рф впав до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни росії в Україні. Пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Експорт російських нафтопродуктів впав до мінімуму, нафтова промисловість на межі серйозного обмеження. За інформацією компанії Vortex, на яку посилається Bloomberg, загальний обсяг морських поставок палива в середньому становив 1,88 мільйона барелів на день за перші 10 днів жовтня.

Це є найнижчим показником принаймні з початку 2022 року. - підкреслює видання.

Щодо темпів відновлення, їх рівень достатньо помірний; Bloomberg при цьому вказує на ефект ударів по експортному вузлу Усть-Луга, оскільки поставки російської нафти згодом знизилися до рекордних рівнів.

Таким чином, кампанія України з паралізування нафтової промисловості, схоже має успіх. Продукція російських нафтопереробних заводів залишається на найнижчому рівні з весни 2022 - ідеться про просідання нижче 5 мільйонів барелів на день.

Довідка

Експорт нафти рф залишається обмеженим (раніше уражене підприємство Усть-Лугу обробляє понад 60% російських поставок).

Зниження потоку поставок. За спостережуваний період жовтня рівень впав на 43% з вересневих рівнів - до 198 000 барелів на день (найнижчий показник з січня 2022 року).

Експорт російського дизельного палива

Поставки дизельного палива та газойлю зросли на 13% порівняно з попереднім місяцем до майже 850 000 барелів на день.

Потоки мазуту знизилися на 8% до 727 000 барелів на день, що є найнижчим показником за три місяці.

Нагадаємо

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна уразила 20% нафтопереробних заводів на території росії за допомогою власних дронів.

За даними на 7 жовтня: обсяг поставок російської нафти морем в останні чотири тижні залишався близьким до 16-місячного максимуму. Але удари безпілотників по нафтопереробних заводах змушували перенаправляти потоки на експортні термінали, спричиняючи навантаження на ефективні потужності.

