Нафтопереробні заводи рф у кризі: експорт російських нафтопродуктів впав до мінімуму з початку 2022 року

$41.750.14
48.240.10
ukenru
Ексклюзив
18:12 • 10176 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 23696 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 37386 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 30857 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 30610 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 25332 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 19375 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 18077 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 37389 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 37324 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
79%
754мм
Популярнi новини
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 26108 перегляди
Новий план стримування рф: у Європі готують спільне переозброєння дронами та ППО - Вloomberg15 жовтня, 11:46 • 12938 перегляди
Буданов розкрив справжні наміри путіна щодо гібридної агресіїPhoto14:02 • 4404 перегляди
Окупанти засудили захисника Маріуполя на 22 роки ув'язнення: у чому звинувачують бійця "Азову"14:14 • 3740 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15:48 • 9212 перегляди
Публікації
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 26243 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 42696 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 37386 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію15 жовтня, 07:08 • 37321 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 62572 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Андрій Єрмак
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Державний кордон України
Польща
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15:48 • 9418 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 62684 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 41561 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 43764 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 50422 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Фільм
The New York Times
Золото
Серіали

Нафтопереробні заводи рф у кризі: експорт російських нафтопродуктів впав до мінімуму з початку 2022 року

Київ • УНН

 • 1280 перегляди

Експорт очищеного палива з РФ впав до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни, становлячи 1,88 мільйона барелів на день за перші 10 днів жовтня. Це пов'язано з ударами по НПЗ та експортному вузлу Усть-Луга, що призвело до зниження виробництва нижче 5 мільйонів барелів на день.

Нафтопереробні заводи рф у кризі: експорт російських нафтопродуктів впав до мінімуму з початку 2022 року

Триваючі удари по НПЗ створили умови істотного зниженння поставок нафтопродуктів рф. Експорт очищеного палива з рф впав до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни росії в Україні. Пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Експорт російських нафтопродуктів впав до мінімуму, нафтова промисловість на межі серйозного обмеження. За інформацією компанії Vortex, на яку посилається Bloomberg, загальний обсяг морських поставок палива в середньому становив 1,88 мільйона барелів на день за перші 10 днів жовтня. 

Це є найнижчим показником принаймні з початку 2022 року.

- підкреслює видання.

Щодо темпів відновлення, їх рівень достатньо помірний; Bloomberg при цьому вказує на ефект ударів по експортному вузлу Усть-Луга, оскільки поставки російської нафти згодом знизилися до рекордних рівнів. 

"Тіньовий флот" рф продовжує розливати нафту біля берегів Європи - ЗМІ06.10.25, 16:38 • 3697 переглядiв

Таким чином, кампанія України з паралізування нафтової промисловості, схоже має успіх. Продукція російських нафтопереробних заводів залишається на найнижчому рівні з весни 2022 - ідеться про просідання нижче 5 мільйонів барелів на день.

Довідка

Експорт нафти рф залишається обмеженим (раніше уражене підприємство Усть-Лугу обробляє понад 60% російських поставок).

Зниження потоку поставок. За спостережуваний період жовтня рівень впав на 43% з вересневих рівнів - до 198 000 барелів на день (найнижчий показник з січня 2022 року).

Експорт російського дизельного палива

Поставки дизельного палива та газойлю зросли на 13% порівняно з попереднім місяцем до майже 850 000 барелів на день.

Потоки мазуту знизилися на 8% до 727 000 барелів на день, що є найнижчим показником за три місяці.

Нагадаємо

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна уразила 20% нафтопереробних заводів на території росії за допомогою власних дронів.

За даними на 7 жовтня: обсяг поставок російської нафти морем в останні чотири тижні залишався близьким до 16-місячного максимуму. Але удари безпілотників по нафтопереробних заводах змушували перенаправляти потоки на експортні термінали, спричиняючи навантаження на ефективні потужності.

Удари дронів стримуватимуть роботу російських НПЗ до середини 2026 року - МЕА14.10.25, 15:18 • 2776 переглядiв

Ігор Тележніков

ЕкономікаНовини Світу
Війна в Україні
Bloomberg
Україна