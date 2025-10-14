Удари дронів стримуватимуть роботу російських НПЗ до середини 2026 року - МЕА

Міжнародне енергетичне агентство в останньому щомісячному звіті щодо ринку нафти повідомляє про те, що удари безпілотників стримуватимуть темпи переробки нафти на російських НПЗ як мінімум до середини 2026 року, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Атаки на енергетичну інфраструктуру рф, включаючи нафтопереробні заводи, трубопроводи та морські термінали, посилюються, прагнучи скоротити енергетичні доходи кремля та обмежити його можливості щодо постачання палива на передову.

З початку серпня, як повідомляється, було завдано щонайменше 28 ударів по ключових російських НПЗ, причому дальність атак збільшувалася, що призвело до дефіциту бензину в кількох регіонах, а також окупованому Криму. Це змусило кремль запровадити обмеження на експорт палива до кінця року.

"Раніше ми припускали нормалізацію нафтопереробної активності до кінця року, але тепер дотримуємося обережнішого підходу", - ідеться у звіті агентства, опублікованому у вівторок.

МЕА наразі прогнозує, що обсяг переробки нафти в росії становитиме трохи менше ніж 5 мільйонів барелів на добу до червня 2026-го, а потім відновиться до 5,4 мільйона барелів на добу. Прогноз буде переглянуто у міру надходження додаткової інформації.

"Усе масштабніша і значніша українська кампанія з використанням безпілотників проти російських нафтопереробних заводів та інфраструктури" наразі скоротила переробку нафти в країні приблизно на 500 000 барелів на добу, повідомляє агентство.

Уряд у москві засекретив більшу частину енергетичних даних, включаючи дані про роботу НПЗ та виробництво автомобільного палива, що ускладнює точну оцінку збитків, завданих дронами. Минулого тижня віцепрем'єр рф олександр новак заявив, що нафтопереробні заводи країни збільшили обсяги переробки, щоб збалансувати внутрішній попит та пропозицію на паливо.

За даними МЕА, у зв'язку з тим, що удари безпілотників позначилися на роботі НПЗ, росія збільшила експорт нафти у вересні до 5,1 мільйона барелів на добу, що є найвищим показником з травня 2023 року. Проте, за оцінками агентства, доходи країни від експорту нафти знизилися до тримісячного мінімуму 13,4 млрд доларів.

Перенаправлення росією поставок нафти на тлі ударів дронів тисне на її експортні термінали - Bloomberg

Це зниження відбулося на тлі того, що доходи росії від постачання нафти, які зросли на 200 млн доларів у місячному вирахуванні, були більш ніж компенсовані падінням експорту нафтопродуктів на 440 млн доларів, ідеться у звіті. Згідно з розрахунками МЕА, постачання російського палива до інших країн у вересні досягло 2,4 млн барелів на добу, що є найнижчим показником за десятиліття, за винятком квітня 2020 року, під час пандемії COVID-19.

Скорочення прибутків від експорту нафти, як вказано, імовірно, створить навантаження на державну скарбницю росії, оскільки москва продовжує витрачати значні кошти на фінансування четвертого року війни в Україні. Уряд уже очікує, що надходження від нафти та газу до бюджету цього року будуть найнижчими з часів пандемії.

У спробі обійти західні обмеження: санкціонований СПГ рф в арктиці збільшує свій експорт