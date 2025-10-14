Удари дронів стримуватимуть роботу російських НПЗ до середини 2026 року - МЕА

$41.610.01
48.130.03
ukenru
13:31 • 3452 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
13:02 • 5030 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
12:47 • 11854 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39 • 8380 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
11:53 • 13484 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 10318 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 9668 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Ексклюзив
09:28 • 12163 перегляди
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
09:05 • 14583 перегляди
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Ексклюзив
08:16 • 14077 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.1м/с
72%
751мм
Популярнi новини
Мінус 1200 солдатів та 390 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу14 жовтня, 04:29 • 31989 перегляди
8 дітей проживали без вікон, дверей та їжі, батько вбив власну дочку: бездіяльність служб коштує дітям життя - Лубінець14 жовтня, 04:44 • 8112 перегляди
Компанії Ілона Маска SpaceX та xAI купують непродані Cybertruck від Tesla14 жовтня, 05:59 • 10217 перегляди
Алек Болдвін та його брат потрапили в ДТП на трасі поблизу Нью-Йорка14 жовтня, 06:35 • 12132 перегляди
У Чорному морі затонуло вантажне судно, український екіпаж врятовано14 жовтня, 07:09 • 21715 перегляди
Публікації
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси13:31 • 3452 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Ексклюзив
12:47 • 11854 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
Ексклюзив
11:53 • 13484 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 55110 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 55218 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Геннадій Труханов
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Одеса
Реклама
УНН Lite
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto13:19 • 2412 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto13:05 • 3092 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 26927 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 31632 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 33023 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Т-72
Т-90
F-22 Raptor
Financial Times

Удари дронів стримуватимуть роботу російських НПЗ до середини 2026 року - МЕА

Київ • УНН

 • 1188 перегляди

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що удари безпілотників стримуватимуть темпи переробки нафти на російських НПЗ щонайменше до середини 2026 року. Це вже скоротило переробку нафти в країні приблизно на 500 000 барелів на добу.

Удари дронів стримуватимуть роботу російських НПЗ до середини 2026 року - МЕА

Міжнародне енергетичне агентство в останньому щомісячному звіті щодо ринку нафти повідомляє про те, що удари безпілотників стримуватимуть темпи переробки нафти на російських НПЗ як мінімум до середини 2026 року, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Атаки на енергетичну інфраструктуру рф, включаючи нафтопереробні заводи, трубопроводи та морські термінали, посилюються, прагнучи скоротити енергетичні доходи кремля та обмежити його можливості щодо постачання палива на передову.

З початку серпня, як повідомляється, було завдано щонайменше 28 ударів по ключових російських НПЗ, причому дальність атак збільшувалася, що призвело до дефіциту бензину в кількох регіонах, а також окупованому Криму. Це змусило кремль запровадити обмеження на експорт палива до кінця року.

"Раніше ми припускали нормалізацію нафтопереробної активності до кінця року, але тепер дотримуємося обережнішого підходу", - ідеться у звіті агентства, опублікованому у вівторок.

МЕА наразі прогнозує, що обсяг переробки нафти в росії становитиме трохи менше ніж 5 мільйонів барелів на добу до червня 2026-го, а потім відновиться до 5,4 мільйона барелів на добу. Прогноз буде переглянуто у міру надходження додаткової інформації.

"Усе масштабніша і значніша українська кампанія з використанням безпілотників проти російських нафтопереробних заводів та інфраструктури" наразі скоротила переробку нафти в країні приблизно на 500 000 барелів на добу, повідомляє агентство.

Уряд у москві засекретив більшу частину енергетичних даних, включаючи дані про роботу НПЗ та виробництво автомобільного палива, що ускладнює точну оцінку збитків, завданих дронами. Минулого тижня віцепрем'єр рф олександр новак заявив, що нафтопереробні заводи країни збільшили обсяги переробки, щоб збалансувати внутрішній попит та пропозицію на паливо.

За даними МЕА, у зв'язку з тим, що удари безпілотників позначилися на роботі НПЗ, росія збільшила експорт нафти у вересні до 5,1 мільйона барелів на добу, що є найвищим показником з травня 2023 року. Проте, за оцінками агентства, доходи країни від експорту нафти знизилися до тримісячного мінімуму 13,4 млрд доларів.

Перенаправлення росією поставок нафти на тлі ударів дронів тисне на її експортні термінали - Bloomberg07.10.25, 17:54 • 3725 переглядiв

Це зниження відбулося на тлі того, що доходи росії від постачання нафти, які зросли на 200 млн доларів у місячному вирахуванні, були більш ніж компенсовані падінням експорту нафтопродуктів на 440 млн доларів, ідеться у звіті. Згідно з розрахунками МЕА, постачання російського палива до інших країн у вересні досягло 2,4 млн барелів на добу, що є найнижчим показником за десятиліття, за винятком квітня 2020 року, під час пандемії COVID-19.

Скорочення прибутків від експорту нафти, як вказано, імовірно, створить навантаження на державну скарбницю росії, оскільки москва продовжує витрачати значні кошти на фінансування четвертого року війни в Україні. Уряд уже очікує, що надходження від нафти та газу до бюджету цього року будуть найнижчими з часів пандемії.

У спробі обійти західні обмеження: санкціонований СПГ рф в арктиці збільшує свій експорт14.10.25, 13:44 • 1514 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Bloomberg
Крим
Україна