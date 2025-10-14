У спробі обійти західні обмеження: санкціонований СПГ рф в арктиці збільшує свій експорт

Санкціонований США російський завод з виробництва скрапленого природного газу (СПГ) в арктичному регіоні, продовжує поставки палива. Таким чином, москва демонструє спробу не тільки обійти західні обмеження, але й, очевидно - випробувати рішучість президента Сполучених Штатів.

Передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Arctic LNG 2 здійснила чергову, вже десяту поставку з червня 2025 року, незважаючи на санкції, введені Заходом. Більшість вантажів прямувала до порту Бейхай на півдні КНР.

Bloomberg пише, що продовження експорту свідчить про намагання рф підтримувати свою енергетичну діяльність. Також це є відвертим політичним та економічним сигналом, і спробою поставити під сумнів стратегію США у політиці щодо росії.

Зазначимо, що між КНР та США останніми днями загострився торговельний конфлікт. Водночас Вашингтон поки що утримується від посилення заходів проти заводів з виробництва скрапленого природного газу, що належать рф. А відповідні СПГ росії, як було відомо раніше, насправді повинні підпадати під затверджені Заходом санкції. Трамп все ще прагнє досягти успіху у спробі припинити війну рф в Україні. У найближчі дні він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, на цій зустрічі планується обговорення низки питан, серед яких ключові - ППО, далекобійна зброя у протидії рф, а також енергетика.

Нагадаємо

Низка європейських країн у 2025 році наростила закупівлі нафти та газу з рф, попри скорочення загальної залежності від російських енергоносіїв.

Угорський уряд змінив свою позицію та погодився на заборону поставок російського скрапленого природного газу до країн Євросоюзу.