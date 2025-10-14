В попытке обойти западные ограничения: санкционированный СПГ РФ в Арктике увеличивает свой экспорт

Санкционированный США российский завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) в арктическом регионе продолжает поставки топлива. Таким образом, Москва демонстрирует попытку не только обойти западные ограничения, но и, очевидно, испытать решимость президента Соединенных Штатов.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Arctic LNG 2 осуществила очередную, уже десятую поставку с июня 2025 года, несмотря на санкции, введенные Западом. Большинство грузов направлялось в порт Бэйхай на юге КНР.

Bloomberg пишет, что продолжение экспорта свидетельствует о попытке РФ поддерживать свою энергетическую деятельность. Также это является откровенным политическим и экономическим сигналом, и попыткой поставить под сомнение стратегию США в политике в отношении России.

Отметим, что между КНР и США в последние дни обострился торговый конфликт. В то же время Вашингтон пока воздерживается от усиления мер против заводов по производству сжиженного природного газа, принадлежащих РФ. А соответствующие СПГ России, как было известно ранее, на самом деле должны подпадать под утвержденные Западом санкции. Трамп все еще стремится добиться успеха в попытке прекратить войну РФ в Украине. В ближайшие дни он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, на этой встрече планируется обсуждение ряда вопросов, среди которых ключевые – ПВО, дальнобойное оружие в противодействии РФ, а также энергетика.

Напомним

Ряд европейских стран в 2025 году нарастил закупки нефти и газа из РФ, несмотря на сокращение общей зависимости от российских энергоносителей.

Венгерское правительство изменило свою позицию и согласилось на запрет поставок российского сжиженного природного газа в страны Евросоюза.