Эксклюзив
11:53
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36 • 2378 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14 • 4212 просмотра
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
Эксклюзив
09:28 • 10332 просмотра
НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады
09:05 • 13296 просмотра
США могут передать Украине только 20-50 ракет Tomahawk - FT
Эксклюзив
08:16 • 13561 просмотра
Беспомощные и беззащитные: нардеп Яцык поддержала инициативу Генпрокурора о безальтернативности пожизненного заключения за преступления против детей
08:01 • 13146 просмотра
Трамп планирует использовать опыт урегулирования ситуации в Газе для прекращения войны в Украине - WSJ
Эксклюзив
07:39 • 15391 просмотра
Конфликт между военными ТЦК и гражданскими в Тернополе: в полиции прокомментировали инцидент
06:48 • 15165 просмотра
Цены на золото и серебро подскочили вверх: новый рекорд зафиксирован 14 октября
06:24 • 16377 просмотра
Украинцы получили возможность блокировать спам-номера через мобильных операторов - Федоров
В попытке обойти западные ограничения: санкционированный СПГ РФ в Арктике увеличивает свой экспорт

Киев • УНН

 • 974 просмотра

Санкционированный США российский завод по производству СПГ в Арктике осуществил десятую поставку с июня 2025 года. Большинство грузов направлялось в Китай. Это демонстрирует попытку России обойти западные ограничения и испытать решимость США.

В попытке обойти западные ограничения: санкционированный СПГ РФ в Арктике увеличивает свой экспорт

Санкционированный США российский завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) в арктическом регионе продолжает поставки топлива. Таким образом, Москва демонстрирует попытку не только обойти западные ограничения, но и, очевидно, испытать решимость президента Соединенных Штатов.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Arctic LNG 2 осуществила очередную, уже десятую поставку с июня 2025 года, несмотря на санкции, введенные Западом. Большинство грузов направлялось в порт Бэйхай на юге КНР.

Bloomberg пишет, что продолжение экспорта свидетельствует о попытке РФ поддерживать свою энергетическую деятельность. Также это является откровенным политическим и экономическим сигналом, и попыткой поставить под сомнение стратегию США в политике в отношении России.

Отметим, что между КНР и США в последние дни обострился торговый конфликт. В то же время Вашингтон пока воздерживается от усиления мер против заводов по производству сжиженного природного газа, принадлежащих РФ. А соответствующие СПГ России, как было известно ранее, на самом деле должны подпадать под утвержденные Западом санкции. Трамп все еще стремится добиться успеха в попытке прекратить войну РФ в Украине. В ближайшие дни он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, на этой встрече планируется обсуждение ряда вопросов, среди которых ключевые – ПВО, дальнобойное оружие в противодействии РФ, а также энергетика.

Напомним

Ряд европейских стран в 2025 году нарастил закупки нефти и газа из РФ, несмотря на сокращение общей зависимости от российских энергоносителей.

Венгерское правительство изменило свою позицию и согласилось на запрет поставок российского сжиженного природного газа в страны Евросоюза. 

Игорь Тележников

ЭкономикаПолитика
Электроэнергия
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Китай
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина