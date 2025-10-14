Удары дронов будут сдерживать работу российских НПЗ до середины 2026 года - МЭА

$41.610.01
48.130.03
ukenru
13:31 • 1730 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
13:02 • 3506 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
12:47 • 10872 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39 • 7240 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
11:53 • 12664 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36 • 10149 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14 • 9416 просмотра
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
Эксклюзив
09:28 • 12140 просмотра
НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады
09:05 • 14554 просмотра
США могут передать Украине только 20-50 ракет Tomahawk - FT
Эксклюзив
08:16 • 14063 просмотра
Беспомощные и беззащитные: нардеп Яцык поддержала инициативу Генпрокурора о безальтернативности пожизненного заключения за преступления против детей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.1м/с
72%
751мм
Популярные новости
Минус 1200 солдат и 390 БпЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки14 октября, 04:29 • 31469 просмотра
8 детей жили без окон, дверей и еды, отец убил собственную дочь: бездействие служб стоит детям жизни - Лубинец14 октября, 04:44 • 7004 просмотра
Компании Илона Маска SpaceX и xAI покупают непроданные Cybertruck от Tesla14 октября, 05:59 • 9342 просмотра
Алек Болдуин и его брат попали в ДТП на трассе вблизи Нью-Йорка14 октября, 06:35 • 11591 просмотра
В Черном море затонуло грузовое судно, украинский экипаж спасен14 октября, 07:09 • 21185 просмотра
публикации
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы13:31 • 1730 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
Эксклюзив
12:47 • 10873 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
11:53 • 12665 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 54731 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 54821 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Геннадий Труханов
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Одесса
Реклама
УНН Lite
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto13:19 • 1774 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto13:05 • 2286 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 26640 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 31349 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 32749 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
T-72
T-90
Lockheed Martin F-22 Raptor
Financial Times

Удары дронов будут сдерживать работу российских НПЗ до середины 2026 года - МЭА

Киев • УНН

 • 1096 просмотра

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что удары беспилотников будут сдерживать темпы переработки нефти на российских НПЗ как минимум до середины 2026 года. Это уже сократило переработку нефти в стране примерно на 500 000 баррелей в сутки.

Удары дронов будут сдерживать работу российских НПЗ до середины 2026 года - МЭА

Международное энергетическое агентство в последнем ежемесячном отчете о рынке нефти сообщает о том, что удары беспилотников будут сдерживать темпы переработки нефти на российских НПЗ как минимум до середины 2026 года, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Атаки на энергетическую инфраструктуру рф, включая нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и морские терминалы, усиливаются, стремясь сократить энергетические доходы кремля и ограничить его возможности по поставке топлива на передовую.

С начала августа, как сообщается, было нанесено по меньшей мере 28 ударов по ключевым российским НПЗ, причем дальность атак увеличивалась, что привело к дефициту бензина в нескольких регионах, а также оккупированном Крыму. Это заставило кремль ввести ограничения на экспорт топлива до конца года.

"Ранее мы предполагали нормализацию нефтеперерабатывающей активности до конца года, но теперь придерживаемся более осторожного подхода", - говорится в отчете агентства, опубликованном во вторник.

МЭА сейчас прогнозирует, что объем переработки нефти в россии составит чуть менее 5 миллионов баррелей в сутки до июня 2026 года, а затем восстановится до 5,4 миллиона баррелей в сутки. Прогноз будет пересмотрен по мере поступления дополнительной информации.

"Все более масштабная и значительная украинская кампания с использованием беспилотников против российских нефтеперерабатывающих заводов и инфраструктуры" сейчас сократила переработку нефти в стране примерно на 500 000 баррелей в сутки, сообщает агентство.

Правительство в москве засекретило большую часть энергетических данных, включая данные о работе НПЗ и производстве автомобильного топлива, что затрудняет точную оценку ущерба, нанесенного дронами. На прошлой неделе вице-премьер рф александр новак заявил, что нефтеперерабатывающие заводы страны увеличили объемы переработки, чтобы сбалансировать внутренний спрос и предложение на топливо.

По данным МЭА, в связи с тем, что удары беспилотников сказались на работе НПЗ, россия увеличила экспорт нефти в сентябре до 5,1 миллиона баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с мая 2023 года. Однако, по оценкам агентства, доходы страны от экспорта нефти снизились до трехмесячного минимума в 13,4 млрд долларов.

Перенаправление россией поставок нефти на фоне ударов дронов давит на ее экспортные терминалы - Bloomberg07.10.25, 17:54 • 3725 просмотров

Это снижение произошло на фоне того, что доходы россии от поставок нефти, которые выросли на 200 млн долларов в месячном исчислении, были более чем компенсированы падением экспорта нефтепродуктов на 440 млн долларов, говорится в отчете. Согласно расчетам МЭА, поставки российского топлива в другие страны в сентябре достигли 2,4 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем за десятилетие, за исключением апреля 2020 года, во время пандемии COVID-19.

Сокращение прибыли от экспорта нефти, как указано, вероятно, создаст нагрузку на государственную казну россии, поскольку москва продолжает тратить значительные средства на финансирование четвертого года войны в Украине. Правительство уже ожидает, что поступления от нефти и газа в бюджет в этом году будут самыми низкими со времен пандемии.

В попытке обойти западные ограничения: санкционированный СПГ РФ в Арктике увеличивает свой экспорт14.10.25, 13:44 • 1472 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Bloomberg L.P.
Крым
Украина