Удары дронов будут сдерживать работу российских НПЗ до середины 2026 года - МЭА

Международное энергетическое агентство в последнем ежемесячном отчете о рынке нефти сообщает о том, что удары беспилотников будут сдерживать темпы переработки нефти на российских НПЗ как минимум до середины 2026 года, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Атаки на энергетическую инфраструктуру рф, включая нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и морские терминалы, усиливаются, стремясь сократить энергетические доходы кремля и ограничить его возможности по поставке топлива на передовую.

С начала августа, как сообщается, было нанесено по меньшей мере 28 ударов по ключевым российским НПЗ, причем дальность атак увеличивалась, что привело к дефициту бензина в нескольких регионах, а также оккупированном Крыму. Это заставило кремль ввести ограничения на экспорт топлива до конца года.

"Ранее мы предполагали нормализацию нефтеперерабатывающей активности до конца года, но теперь придерживаемся более осторожного подхода", - говорится в отчете агентства, опубликованном во вторник.

МЭА сейчас прогнозирует, что объем переработки нефти в россии составит чуть менее 5 миллионов баррелей в сутки до июня 2026 года, а затем восстановится до 5,4 миллиона баррелей в сутки. Прогноз будет пересмотрен по мере поступления дополнительной информации.

"Все более масштабная и значительная украинская кампания с использованием беспилотников против российских нефтеперерабатывающих заводов и инфраструктуры" сейчас сократила переработку нефти в стране примерно на 500 000 баррелей в сутки, сообщает агентство.

Правительство в москве засекретило большую часть энергетических данных, включая данные о работе НПЗ и производстве автомобильного топлива, что затрудняет точную оценку ущерба, нанесенного дронами. На прошлой неделе вице-премьер рф александр новак заявил, что нефтеперерабатывающие заводы страны увеличили объемы переработки, чтобы сбалансировать внутренний спрос и предложение на топливо.

По данным МЭА, в связи с тем, что удары беспилотников сказались на работе НПЗ, россия увеличила экспорт нефти в сентябре до 5,1 миллиона баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с мая 2023 года. Однако, по оценкам агентства, доходы страны от экспорта нефти снизились до трехмесячного минимума в 13,4 млрд долларов.

Это снижение произошло на фоне того, что доходы россии от поставок нефти, которые выросли на 200 млн долларов в месячном исчислении, были более чем компенсированы падением экспорта нефтепродуктов на 440 млн долларов, говорится в отчете. Согласно расчетам МЭА, поставки российского топлива в другие страны в сентябре достигли 2,4 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем за десятилетие, за исключением апреля 2020 года, во время пандемии COVID-19.

Сокращение прибыли от экспорта нефти, как указано, вероятно, создаст нагрузку на государственную казну россии, поскольку москва продолжает тратить значительные средства на финансирование четвертого года войны в Украине. Правительство уже ожидает, что поступления от нефти и газа в бюджет в этом году будут самыми низкими со времен пандемии.

